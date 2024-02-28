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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Icardi'den Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım! - Galatasaray Haberleri

        Icardi'den Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım!

        Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 00:36 Güncelleme: 28.02.2024 - 00:36
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        Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme!
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        Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek elenmesinin ardından paylaşım yaptı.

        Arjantinli golcü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gülen bir aslan fotoğrafı kullandı.

        Mauro Icardi'nin paylaşımında kullandığı fotoğraf:

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