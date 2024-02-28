Icardi'den Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım!
Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı
Giriş: 28.02.2024 - 00:36 Güncelleme: 28.02.2024 - 00:36
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek elenmesinin ardından paylaşım yaptı.
Arjantinli golcü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gülen bir aslan fotoğrafı kullandı.
Mauro Icardi'nin paylaşımında kullandığı fotoğraf: