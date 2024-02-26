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        Haberler Spor Futbol Icardi ceza aldı mı? Icardi kaç maç ceza aldı? Icardi bu akşamki Antalyaspor maçında oynayacak mı? - Futbol Haberleri

        Icardi'nin cezası belli oldu! Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaç maç ceza aldı?

        MKE Ankaragücü ve Galatasaray arasında oynanan maçta Icardi gerginliği yaşandı. Karşılaşmada rakip takım taraftarlara yönelik hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin aldığı ceza belli oldu. Peki, Icardi kaç maç ceza aldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 17:42 Güncelleme: 26.02.2024 - 17:42
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        • 1

          Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi MKE Ankaragücü maçında rakip taraftara yönelik uygunsuz hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi ve futbolcunun aldığı ceza TFF tarafından açıklandı. Futbolseverler kararın açıklanmasının ardından "Icardi kaç maç ceza aldı?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Icardi hangi maçlarda oynamayacak?

        • 2

          ICARDI KAÇ MAÇ CEZA ALDI, HANGİ MAÇLARDA OYNAYAMAYACAK?

          PFDK tarafından açıklanan karara göre Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye 1 maç ceza verildi.

        • 3

          ICARDİ HANGİ MAÇLARDA FORMA GİYEMEYECEK?

          PFDK tarafından açıklanan 1 maç men cezasının ardından Mauro Icardi, bu akşam (26 Şubat Pazartesi) oynanacak olan Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Karagümrük- Ziraat Türkiye Kupası maçında ve Lig'deki Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.

        • 4

          İDDİALARA GÖRE ICARDI ANKARAGÜCÜ MAÇINDA NE YAPTI?

          İddialara göre; Galatasaray oyuncusu Icardi, MKE Ankaragücü taraftarlarına cinsel organını işaret ettiği, müstehcen bir harekette bulundu. Ancak Galatasaray bu iddiaları yalanladı ve görüntülerin montaj olduğunu öne sürdü.

        • 5

          TAHKİM KURULU ONADI

          Bugün saat 20.00'de Antalyaspor'u konuk edecek sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuya verilen ceza için Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunmuştu. Ancak Tahkim Kurulu, Icardi'nin cezasını onadı.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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