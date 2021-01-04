İç mekanlarda dekorasyon trendleri!

2021 kışı; tüm dünyayı etkisi altına alan hastalık sebebiyle, daha çok iç mekanlarda geçiyor. Evlerinde bolca vakit geçirmek durumunda kalan bir çok kişi trendler ışığında yenilikler ve değişiklikler yapmaya yöneliyor. İç Mimar Özlem Algül iç mekanlarda 2021 kış dekorasyon trendleri hakkında bilgi verdi

Mekanlarda moda ve trend olan; stili, renkleri, dokuları, desenleri, formları ile yaşam alanlarımıza bazen bilinçli bazen de "moda" olan olarak yer bulur ve kullanıcı ile buluşur.

2020 yılı, mimarlık tanımındaki "gerçek imkan ve ihtiyaçlar" cümlesini bize çokça hissettiren bir yıl olmakla beraber 2021 ve sonrası için mekanların stillerini de değiştirdi. Artık daha uzun planlamaya dahil olan evler içinde fonksiyonla birlikte, estetiğin de önemi fark edildi.

DOĞADAN GELEN RENKLER ARTIK DAHA ÇOK EVİN İÇİNDE

Değişimin en kolay yollarından biri mekanın rengini değiştirmektir. Bir çok boya markası renk skalalarını değiştirdi ve içine doğadan gelen renklerin tonlarını dahil etti. Parlak ve vurucu renkler kendini pastel tonlara bıraktı. O çok sevdiğiniz ağacın yeşilinin huzurlu tonu, gökyüzünden mavinin en sakini, güneşin ışıltısının en doğal sarısı, turuncusu; artık duvarlarda, mobilyaların renklerinde, tekstil ürünlerinde, objelerde, çiçeğin saksısında yer buluyor. Bu kış da her daim sevilen beyazın varlığı, siyahın derinliği de renklerin içinde yerini almaya devam ediyor.

İÇ MEKANLARDA BOHEM ETKİNİN YÜKSELİŞİYLE HASIR DETAYLAR EVİMİZDE

Bohemi kullanılan malzeme ve formları ile minimalizm etkisini de içinde barındıran iki farklı stilin bir araya gelmesi olarak tanımlayabiliriz. Kolaylıkla mekana yerleşir ve o zıtlık estetik olarak yerini bulur. Kullanılan malzemenin cinsi de bu stilin etkisini ortaya koyar. Etnik ve kültürel işçiliği de içinde barındırır.

Hasır sepetler; örgü duvar süsleri, istifleme kutuları, avize, aplik başlıkları, yatak başlıkları, dolap kapakları, hasır sandalyeler, halılar, kilimler stilize edilmiş formları kullanıldığında bohem stilin etkisi hissettirir.

ÇERÇEVELER BU KIŞ HER YERDE

Çerçeveler anılar toplayan, sevdiğimiz imajı içine alan ya da sevdiğimiz ressamların tablolarını yerleştirdiğimiz, aynanın dekoratif parçası olarak çıtalama tekniği ile bir araya gelen yerleşme düzeni (çoklu ve farklı boyutlarda),renk seçimleri ile bohem etkiyi yaşam alanlarınıza yerleştirmek için tercih edilen düzenlemeler arasında.

DUVAR KAĞITLARINDA ETNİK DESENLER REVAÇTA

Duvar kağıtları etnik desenleri, motifleri ile bohem etkiyi yansıtmak için kullanım tercihlerleri arasında. Yenilikçi yaşam alanları felsefesini de içinde barındıran mandalalar enerjisi ile duvarları süslerken hareket enerjisi yayıyor.

NEOKLASİK ETKİLER EVLERDE

Neoklasik, Yunan ve Antik Yunan etkilerini formlarını içinde barındırırken sade çizgisi ile vurgu yapan formların içinde barok ve rokoko formlar da barındırıyor. Etkisi geçmişe gönderme yaparken antikalar ile uyumu, modernin içindeki güçlü etkisi ile yer buluyor.

AYNALARIN VURUCU ETKİSİ

Ayna mekana derinlik etkisi katan, tasarımı ile dekorasyonun tamamlayıcı ve çarpıcı elemanları arasında. Büyüklüğü, çerçevelerinin klasik formu ile modern dizayn edilmiş mekanlarda bile tercih ediliyor.

DUVAR ÇITALARI KULLANMAK ÇOK TREND

Formları ile klasik etki yaratan, kullanım amacına göre duvarlarda, mobilyalar üzerinde yerleşimi ile çok trend. Duvarlardaki ayırıcı etkisi kendi başına tasarım etkisi yaratırken oluşturdukları alanın içleri de sergileme yapmak istediğiniz tablolar, aydınlatma elemanları, dekoratif duvar aksesuarlar gibi parçaların vurucu etkisini arttırıyor.

FARKLILIK GETİRMEK İSTEYEN KULPLARDAN BAŞLAYABİLİR

Kulplar bu kış kendilerini göstererek form, renk, desen, malzemeleri ile ayrıntıdaki önemli tamamlayıcı detay haline geliyor. Çok modern çizgideki mobilyanızda bu şekilde fark oluşturmak mümkün.