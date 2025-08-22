Habertürk
        Haberler Dünyadan İç çamaşırıyla yolda yürüyen şarkıcı Lil Nas X hastaneye kaldırıldı - magazin haberleri

        İç çamaşırıyla yolda yürüyen şarkıcı Lil Nas X hastaneye kaldırıldı

        Grammy ödüllü şarkıcı Lil Nas X, iç çamaşırıyla yolda tuhaf hareketler yaparken görülmesinin ardından polise ihbar edildi. Polise saldırdığı öğrenilen şarkıcı kelepçelendikten sonra sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı

        Giriş: 22.08.2025 - 11:55 Güncelleme: 22.08.2025 - 11:55
        Sahne adıyla Lil Nas X olarak tanınan ABD'li rapçi Montero Lamar Hill, Los Angeles'ta dün sabahın erken saatlerinde yaşanan tuhaf bir olay sonrası hastaneye kaldırıldı.

        26 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı, dün sabah saat 4 civarında Studio City'deki Ventura Bulvarı'nda yürürken görüldü. Üzerinde sadece iç çamaşırı ve kovboy çizmeleri vardı.

        Yoldan geçen bir aracın kamerasını işaret ederek bir partiye gittiğinden bahseden ve bir ara kafasına turuncu bir trafik konisi bile koyan Lil Nas X'in tuhaf davranışları üzerine, bölgedeki vatandaşlar polise sokakta çıplak bir adam gördüklerini söyleyerek şarkıcıyı ihbar etti.

        Polisler, Lil Nas X'in olay yerine geldiğinde kendilerine saldırdığını söyledi. Şarkıcıyı etkisiz hale getirip kelepçeleyen polisler, olay yerine sağlık görevlilerini çağırdı. Yetkililerin, şarkıcının aşırı doz uyuşturucu almış olabileceğinden şüphelendiği ve Lil Nas X'in tedavi için hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

        2018’de sosyal medyada paylaştığı kısa şarkılarla tanınmaya başlayan Lil Nas X, 2019’da çıkan 'Old Town Road' isimli şarkısıyla büyük ses getirdi. TikTok’ta viral olmasıyla dünya çapında listelerde zirveye oturan şarkıcı, ABD Billboard Hot 100 listesinde aralıksız 19 hafta bir numara kalarak rekor kırdı.

        2021’de çıkan 'Montero' albümünden birçok hit şarkı, dünya çapında yayıldı. Kısa kariyeri boyunca Grammy ve MTV dahil, üzere birçok ödül kazandı.

