İç basur belirtileri

Tıp dilinde hemoroid olarak bilinen bu rahatsızlığın toplumda ismi çoğunlukla basurdur. İç basurlar dış basurlar gibi kolay belirti vermez ve hemen fark edilmeyebilir. Ancak yine de ufak bir ağrı, kaşıntı ya da son aşamada kanama olduğunda vakit kaybedilmeden bir uzmandan destek alınması gerekmektedir. Kişinin günlük yaşamını bile olumsuz etkileyen ve rahatsızlık veren basurlar doktorlar tarafından önerilen ve evde kolaylıkla uygulanabilen tedavilerle hızlı bir şekilde iyileşebilmektedir.

Hatta çoğu kez basur sorunu olan kişilere hekimler tarafından özel diyetler de tavsiye edilmektedir. Çünkü basur hastalığı çoğu kez kişinin beslenmesiyle ilgilidir. Kişinin özellikle lif içeren gıdaları tüketmesi, meyve ve sebze ağırlıklı beslenmesi de basurun hafiflemesi ve iyileşmesi için oldukça önemlidir. Kişinin özellikle kabızlıktan korunması hastalığın seyrini olumlu etkilemektedir. Basurun temel nedenlerinden biri de kabızlıktır. Bazı durumlarda ılık suya oturma da basuru rahatlatan bir eylemdir. Eğer bütün bunlara rağmen hastalık geçmiyorsa doktorlar tarafından cerrahi operasyon önerilebilmektedir.

İç Basur Nedir?

Basur hem içte hem de dışta olabilen bir hastalıktır. Makatta ve kalın bağırsağın son kısmı olan rektumun içerisinde hemoroid damarları da olarak bilinen kan damarları bulunmaktadır. Bu damarlar makat kısmında şiştiğinde dış basur rektumda şiştiğinde ise iç basur olarak adlandırılmaktadır. Basurun iç ve dış olarak adlandırılması aslında ilgili damarların bulunduğu yerle ilgilidir. Zaten tıp dilinde bu hastalık bu bölgede bulunan damarlardan gelen hemoroid ismiyle bilinmektedir. Basur halk arasında kullanılan bir tabirdir. Normalde iç basur nedir diye sorulduğunda içeride kalan basur tipi ifade edilirken bazı durumlarda kişinin dışkılaması esnasında içte bulunan basurlar makatın dışına doğru da çıkabilirler. Bu iç basurun aslında en son durumunu ifade etmektedir.

İç Basur Neden Olur?

İç basur pek çok kişiyi rahatsız eden bir hastalık olduğu için iç basur neden olur diye düşünülmektedir. Basur hastalığının çeşitli nedenleri vardır. Bunlar arasında en belirgin olanlar; uzun süreli kabızlıklar ya da ishal durumu, ıkınmanın fazla olması, çok fazla oturulması, acı ve baharat tüketiminin normalin üzerinde olması ve gebeliktir.

İç Basura Ne İyi Gelir?

Basurdan mustarip olanlar doğal olarak iç basura ne iyi gelir diye sorup öğrenmek istemektedir. Çeşitli yöntemlerle kendinizde dikkat ederek iç basura karşı korunabilir ya da iç basur rahatsızlığınız varsa bundan kurtulabilirsiniz. Bunun için düzenli olarak lifli gıdalar, meyve, sebze ve yoğurt tüketimi temeldir. Diğer yandan asitli içeceklerden kaçınılması ve bitki çayı tüketimi de iç basura iyi gelmektedir.

İç Basur Belirtileri

İlk zamanlar iç basur belirtileri çok net değildir. Ancak hastalık ilerlediğinde dışkılama esnasında hissedilebilir, ağrı, yanma ya da kanama yapabilir.

İç Basur Tedavisi

Basur hastalığı olanların ilk sorusu iç basur tedavisi olup olmadığıdır. Aslında basur dikkat edilir ve düzenli uygulanırsa medikal ilaçlarla kolay geçen bir rahatsızlıktır. Ancak tekrar etme eğilimi gösterdiği için beslenmeye özel olarak dikkat edilmelidir.

İç Basur Kendiliğinden Geçer Mi?

İç basur kendiliğinden geçer mi diye merak edenlere eğer hastalık başlangıç evresindeyse bazı durumlarda kendiliğinden geçmesi mümkündür diyebiliriz.