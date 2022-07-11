Hemoroid (Basur) Nedir, Neden Olur? Hemoroid Belirtileri ve Tedavisi

Hemoroid, halk arasında basur olarak adlandırılan bir hastalıktır. Makat bölgesinde meydana gelen bu rahatsızlık, kimi kişilerde erkenden fark edilirken kimi kişilerde ise geç dönemlerde fark edilir. Geç dönemlerde fark edildiğinde ise kişilerde zor ve sancılı bir hastalık seyrine yol açar. Hemoroid hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler için yazımızda tüm detayları belirledik.

Hemoroid Nedir?

Hemoroid, makat bölgesinde meydana gelen bir hastalıktır. Halk arasında basur olarak da adlandırılır. Makatta bulunan damarlar basur hastalığında genişler ve büyür. Bu genişleme ve büyüme ile birlikte dışkı sırasında kişilerde sancı, kanama ve ağrı meydana gelir.

Basur Neden Olur?

Makatın çıkış kısmında yer alan kan damarları genişler ve büyür. Bu şekilde basur meydana gelir. Basurun neden meydana geldiği ise bilinmemektedir. Kadın ve erkeklerde en sık görülen rahatsızlıklardan biri olan basur ikiye ayrılır. Bunlardan biri dış hemoroid, bir diğeri ise iç hemoroittir.

Hemoroid Belirtileri

Hemoroid iç ve dış olarak ikiye ayrılır. İki hemoroid türünde de farklı belirtiler görülmektedir. İşte hemoroid belirtileri:

Dış hemoroitte belirtiler:

Dışkıda kan meydana gelir.

Anüse yakın olan bölgelerde şişlik, ağrı ve kaşıntı meydana gelir.

Anüsün çevresinde kaşıntı.

Oturma sırasında ağrı.

İç hemoroitte belirtiler:

Dışkıda yoğun kan meydana gelir.

Makat bölgesinde basur memeleri sarkar.

Ağrı ve sancı meydana gelir.

Hemoroid Kendi Kendine Geçer Mi?

Basur problemi olan kişilerin en merak ettikleri konunun başında hemoroidin kendi kendine geçip geçmediği merak edilir. Hemoroid farklı evreleri olan bir hastalıktır. Eğer birinci evrede hemoroid sorunu var ise kişilerin beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi ile basur probleminin kendi kendine geçmesi gerçekleşebilir. Ancak ileri seviye basur problemlerinde tıbbi destek alınması gerekmektedir.

Şişen Basur Memesine Ne İyi Gelir?

Basur memesinin şişmesine iyi gelen bazı yiyecekler vardır. Beslenme düzeni basur hastalığında önemli bir etkiye sahiptir. Bu yüzden basur memesi şiştiğinde kişiler yoğurt tüketimini düzenli olarak gerçekleştirmeli, sıvı yemekler tüketmeli ve gazlı içeceklerin tüketiminden kaçınmalıdır. Bunun yanı sıra toz zerdeçal, keçiboynuzu ve papatya çayı da şişen basur memesine iyi gelir.

Basur Başlangıcı Nasıl Anlaşılır?

Basur başlangıcının anlaşılması makatta meydana gelen ağrı ve sancılardan belli olabilir. Bunun yanı sıra dışkı sırasında kanama meydana gelmesi de basur başlangıcı için bir işarettir. İç hemoroid ise erken belirti göstermediği için ileri seviyede makattan damarların şişip sarkması ile belli olur.

Hemoroid Nasıl Geçer?

Hemoroid, sancılı ve ağrılı bir süreçtir. İleri seviyelerde kişilerin oturmasına dahi engel olurken, dışkı sırasında da kanama ve ağrı meydana gelir. Bu yüzden basur tedavisi kişiler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Basurun 4 farklı evreden oluştuğunu bilmek gerekir. Eğer basur hastalığı başlangıç seviyesinde ise krem, fitil ya da ağız yolu ile alınan ilaçlar ile tedaviler uygulanabilir. Eğer ilaç yeterli olmaz ise basur ameliyatı yapılabilir. Basur tedavisinde uygulanan diğer yöntemler ise skleroterapi, band ligasyonu, radyofrekans ve lazerdir.