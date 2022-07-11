Hamileliğin 3. Haftası Belirtileri

Hamilelik, kadınların biyolojik, fizyolojik ve fiziksel değişimler yaşadığı bir durumdur. 9 ay boyunca devam eden hamilelik sürecinin ise 3. Haftada kendini gösterdiği bilinmektedir. Kadınların vücutlarında meydana gelen değişimler ile hamile olup olmadıklarından şüphe etmeleri ise oldukça doğal bir durumdur. Bu değişimler ve belirtiler ile kadılar gebelik testi yaptırarak hamileliklerinden emin olabilirler. Sizler için hazırladığımız yazımızda 3 haftalık gebeliğin belirtileri hakkında tüm detayları bulabilirsiniz.

3 Haftalık Gebelik Belirtileri

Hamileliğin en önemli belirtisi adet döngüsünde yaşanan gecikmedir. Bunun yanı sıra 3 haftalık gebeliğin belirtileri arasında şunlar yer alır:

Mide bulantısı görülebilir.

Hafifte olsa mide bulantısına bağlı kusma yaşanabilir.

Halsizlik ve yorgun hissetme hissi olur.

Yiyecek ve içecek aşermesi başlayabilir.

İdrara çıkmada artış yaşanır.

Çevredeki kokulara karşı hassasiyet artar.

Karında kramplar hissedilebilir.

İğrenme

Ağızda metal bir tat hissedilebilir.

Baş dönmesi yaşanabilir.

Psikolojik olarak hızlı duygu değişimi olabilir.

Hamileliğin 3. Haftası Neler Olur?

Hamileliğin 3. Haftasında fiziksel olarak kişilerde büyük değişiklikler meydana gelmez. Genel olarak gıdalara, kokulara karşı ekstra hassasiyet başlar. Bunun yanı sıra mide bulantısı durumları daha hızlı meydana gelir. Kişi de yaşanan bu değişimler halsizliğe ve yorgunluğa sebebiyet verir. Bunun yanı sıra psikoloji olarak da değişimler hamileliğin 3. Haftasında başlar. Hamile kadın bu dönemde hızlı duygu değişimleri içerisinde yer alır.

Gebeliğin 3. Haftasında Beta Hcg Değeri Kaç Olmalı?

Beta HCG hormonu kişiler tarafından az bilinen bir kavramdır. Beta HCG, hamileliğin erken teşhisinde kullanılır. Bu yüzden kişiler arasında hamilelik hormonu olarak da adlandırılmaktadır. Beta HCG, plasenta ile üretilir ve kanda teşhis edilir.

Gebelik testi idrar ile yapılabildiği gibi Beta HCG ile de yapılır. Ancak evde kişilerin kendi hamilelik testi ile yaptıkları tetkiklerde yanlışlık olma ihtimali bulunur. Beta HCG hormonu testinde ise sonuç yüzde yüz olarak verilmektedir. Hamilelik şüphesi olan kişiler Beta HCG testinin nasıl yapıldığını da merak etmektedir. Beta HCG testi laboratuvar ortamında gerçekleştirilir. Kan alınarak yapılan bu testin sonucu aynı gün içerisinde ya da ertesi günde alınabilir. Bu testi yaptırmadan önce kişilerin yeme ve içme düzeninde herhangi bir ön hazırlık yapması gerekmemektedir. Peki, hamileliğin 3. Haftasında Beta HCG değeri kaç olmalıdır. Eğer kadında hamilelik süreci başlamış ise burada Beta HCG hormonu plasenta ile üretilmeye başlar ve test sonuçlarında ortaya çıkar. 3. Haftalık bir gebelikte Beta HCG hormonu ise 5 ila 50 mlU/mL olarak belirtilir.

3 Haftalık Gebelikte Kasın Ağrısı Olur Mu?

Hamileliğin ilk haftalarında genel olarak biyolojik ve fizyolojik değişimler görünür. Karın ağrısı da bu belirtilerden biridir. 3. Haftada karın ağrısı gebelikte görülen bir belirtidir. Bunun nedeni ise rahimin genişleyerek iç organlar ile bağırsaklara baskı yapmasıdır. Genişleyen rahim yaptığı baskı ile hamile olan kadında karın ağrısına yol açarken aynı zamanda bel ve kasıklarda da ağrılara yol açar. Bu yüzden hamileliğin ilk haftalarından itibaren yoga ya da pilates yapılması önerilir.