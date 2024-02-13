İbrahim Yıldız yazdı: Kötü oyun bir puan

Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor’la puanları paylaşırken oyun olarak vasatın altında kaldı.

Siyah-Beyazlılar istenilen performansı yakalamaktan çok uzak. Sezon başından bu yana süren sorunların yansımasını Kayserispor maçında da izledik.

Teknik direktör Santos, geldiğinden bu yana takıma olumlu anlamda bir katkı yaptı mı sorusu henüz tam olarak karşılık bulmaktan uzak.

Bu konuda Santos’u eleştirmek ne kadar doğru açıkçası karar vermekte zor. Nedeni, çok açık. Beşiktaş takımı yanlış kurulan bir orkestra gibi. Böyle olunca istenilen müzik ortaya çıkmıyor. Farklı sesler kulağı tırmalıyor, rahatsız ediyor.

Yeni yönetim, bu durumu çözmek için 3 önemli transfer yaptı. Uyumu sağlayacak, taraftarı mutlu edecek, heyecanı yükseltecek 3 isim. Kayserispor karşısında yenileri izleme fırsatını bulduk.

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İlk maçları olmasına rağmen, olumlu not aldılar. Worrall, Muci ve Al-Musratı aranan kan gibi duruyorlar. Eksik kadroya nefes oldular bir ölçüde.

Sakat oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte farklı bir Beşiktaş izleyeceğimizi söylemek gerçekçi olur.

Tek sorun, Santos’un biraz demode olan oyun planı. Daha çok savunma güvenliğine önem veren Portekiz’li teknik adam, alışılagelen ofansif oyuna döner mi? Bilinmez.