Geçen hafta Beşiktaş'a yenilen Kasımpaşa için Denizlispor maçı büyük önem taşıyordu...

Lig sıralamasındaki yeri bir yana moral anlamında galibiyete ihtiyacı vardı. Eksik oyuncularına rağmen iyi mücadele eden bir takım izledik. Üstelik ligde oldukça kötü durumda olan ve kazanma hırsı yüksek bir takım karşısında alınan galibiyet gelecek adına planları daha gerçekçi yapmaya itecek.

Kasımpaşa'nın ilginç bir takım olduğunu söylemeliyiz. Bu sezon üçüncü teknik adamla yola devam ettiklerini anımsarsak meseleyi daha iyi anlarız. Hiçbir takım bu değişimler karşısında bu denli başarıyı sürdüremezdi sanırız. Bunun temel nedeni takım kültürünün oturmuş olması. İyi bir idari yönetim başarısı sahaya da yansıyor doğal olarak.

Teknik direktör Fuat Çapa kulübü tanıyan bir isim. Daha önce de görev yapması büyük avantaj elbette. Şunun altını çizmekte yarar var. Pandemi sürecinde yaşanılan sıkıntılara rağmen futbolcuların ekonomik olarak bir sorun yaşamaması başarının en temel göstergesidir.

Bunu unutmamak gerekir.

Maça gelince, ilk gole kadar vasat ve temposu düşük bir maç vardı sahada. Gollerle birlikte oyun hızı da mücadele gücü de arttı. Devreyi 2-1 önde kapatan Kasımpaşa ikinci yarı oyunu istediği gibi yönlendirdi. Varga'nın golünden sonra Denizlispor'un savunma güvenliğinden uzaklaşması pozisyon bulmalarına neden oldu.

Çok rahat rakip ceza sahasına geldiler. Savunmayı eksik yakaladılar. Ancak son vuruş beceriksizliği farka gitmelerini engelledi. Fuat hoca bu konuda daha fazla pratik yaptırmalı. Son 13 maçtır sahasında yenilmeyen Kasımpaşa işi biraz ciddi tutarsa üst sıralar hayal olmaz. Teknik becerisi yüksek oyuncular var.

Buna karşın çok pas hatası yapılıyor. Bunun da altını çizelim.

Takım olarak iyi performans gösterdiler. Koita, Yusuf ve Tarkan'ın çalışkanlığını gördük. Orta alan daha agresif olmalı. Sert rakiplere karşı bu mücadele zayıf kalır.

Hakem genelde iyi bir maç yönetti diyebiliriz. İki pozisyon vardı dikkat çeken. Oyuncular arasında yaşanılan tartışma sırasında Bakalorz'un attığı kafayı görmedi. Sarı yerine kırmızı çıkabilirdi. Yine Denizlispor atağında Brecka aldığı dirsek darbesi ile kendini yerde buldu. Burnu kanadı. Bu pozisyona faul vermedi. Tam tersi olsa pozisyon penaltılıktı.