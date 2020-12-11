Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor.

KASIMPAŞA - DENİZLİSPOR

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Ramazan Keleş

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

KASIMPAŞA: Ramazan, Feyzi, Tarkan, Brecka, Yusuf, Sadiku, Tirpan, Varga, Hajradinovic, Hodzic, Koita

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

DENİZLİSPOR: Cenk, Özer, Leismann, Mustafa, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Sacko, Recep Niyaz, Sagal, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Kenan Atik

Süper Lig'de bu sezon istikrarlı bir performans sergileyemeyen Kasımpaşa, çıktığı 11 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, 15 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.

Ligde 7. haftayı bay geçen Yukatel Denizlispor ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdırabildi. Yeşil-siyahlılar, 20. sırada bulunuyor.

Kasımpaşa'da kırmızı kart cezalısı Florent Hadergjonaj'ın yanı sıra Julian Jeanvier, Oussama Haddadi, Ahmet Oğuz, Aytaç Kara, Gilbert Koomson ve Gerard Gohou karşılaşmada forma giyemeyecek.

Lig tarihinde iki takım arasında oynanan 8 karşılaşmanın 7'sinde kazanan taraf Kasımpaşa olurken, 1 maçta da eşitlik bozulmadı. Denizlispor, Kasımpaşa'ya karşı oynadığı son 4 lig maçında gol atma başarısı gösteremedi.