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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İbrahim Yıldız yazdı: İsmail Kartal şaşırttı! - Fenerbahçe Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: İsmail Kartal şaşırttı!

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalarak zirve yarışında kritik puan kaybı yaşadı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 20:20 Güncelleme: 21.01.2024 - 20:20
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        "İsmail Kartal şaşırttı!"
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        Samsunspor’u yenemeyen Fenerbahçe’nin oyunu ve İsmail Kartal’ın değişiklikleri taraftarı şaşırttı.

        Kadro genişliği rakiplerine göre çok daha iyi olan Sarı-Lacivertliler, ara transferde iki kaliteli oyuncu transfer yaparak daha da güçlendi.

        Uzun süre alınması için çaba gösterilen Krunic hazır geldi. Buna rağmen yedek kulübesindeydi.

        Taraftar haklı olarak bu oyuncunun ilk 11’de yer almasını bekliyordu.

        Samsunspor karşılaşması kolay bir maç gibi gözüküyordu. Sarı-Lacivertliler taraftarının desteği ile farklı bir skor elde edebilir beklentisi vardı.

        Fakat, berabere biten maçın geneline bakıldığında rakibe baskı kurulamadığını gördük. Oyun daha çok orta alanda geçti. Zaman zaman yakalanılan fırsatlar değerlendiremedi.

        Golcü Dzeko çok istekli olmasına rağmen iki net pozisyonu harcadı. Çok fazla orta alana gelip topla buluşmak istedi.

        Sarı-Lacivertliler rakip ceza sahasında çoğalma yerine uzun toplarla sonuca gitmek istediler. Forvette yer alan oyuncuların kalitesi tartışılmaz. Ayağa iyi paslar yapıyorlar.

        Rakip savunmanın arkasına atılan toplar, hızlı geçişler vardı. Ancak, tempo istenilen düzeyde değildi. Halı sahada yapılan çalımlar izledik. Rakip çabuk kapanınca yapılan üretim boşa gitti.

        Atılan şut sayısı da yetersizdi. 13.dakikada gelen İrfan Can golü hazırlanış olarak harikaydı. 1-0’ın ardından ikinci gol gelmeyince telaş krize dönüştü.

        İkinci yarı Samsunspor oyuna ortak oldu. Pozisyon bulmak için oyunu Fenerbahçe yarı alanına taşıdılar. Tehlikeli oldukları anlarda vardı. Son dakikalarda kaleci Livakovic’in çıkardığı top bir puanı kurtaran bir hamleydi. Livakovic yediği golde ise hatalıydı.

        Fenerbahçe, kendi evinde puan kaybederek çok önemli bir avantajı kaybetti. Elbette, her maç kazanılacak diye bir kural yok. Yine de, seyirci avantajı daha iyi değerlendirilmeliydi.

        Karşılaşmanın en can alıcı notu İsmail Kartal’ın yaptığı oyuncu değişiklikleri oldu.

        Aynı anda İrfan Can, Dzeko ve Tadic’i kenara alması ardından Szymanski’yi çıkarması oyun bütünlüğünü bozdu.

        Sezon başından bu yana atılan gollerde büyük katkıları olan forvetin tümünü değiştirmek telaşın sonucuydu.

        Bir golcü çıkarıp başka bir golcü almak mı, yoksa Dzeko’nun yanına Batshuayi’i monte etmek mi daha doğru olurdu?

        Sahanın en iyilerinden birisi olan Tadic’i erken oyundan almak yine şaşırtan bir karar oldu.

        Kaybedilen 2 puanın en büyük sorumlusu İsmail Kartal'dır. Acele karar verdi. Bu hamleleri daha sistemli yapabilirdi.

        Sarı-Lacivertlilerin sol kanadı verimli çalışıyor. Ferdi-Tadic işbirliği tıkır tıkır işliyor. Sağ kanatta ise bunu görmek mümkün değil.

        Temposu düşük oyun taraftarı coşturamadı. Şampiyonluk adayı takımın bu tür maçları kazanması gerekir. Deplasmanda berabere kalsalar bir ölçüde normal karşılanabilirdi.

        Fenerbahçe güçlü kadrosu ile Samsunspor gibi bir takımı yenemiyorsa, teknik ekibin özeleştiri yapması gerekir. Sorumluluk tamamen İsmail Kartal ve ekibinindir.

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