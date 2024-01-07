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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İbrahim Yıldız yazdı: Hoş geldin Cengiz! - Fenerbahçe Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: Hoş geldin Cengiz!

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in 4 golle yıldızlaştığı maçta deplasmanda İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Fenerbahçe'nin İstanbulspor galibiyetini değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2024 - 19:37 Güncelleme: 07.01.2024 - 19:37
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        İbrahim Yıldız yazdı: Hoş geldin Cengiz!
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        Süper Lig’de tutunmak isteyen İstanbulspor’u farklı yenen Fenerbahçe’de Cengiz fırtınası vardı.

        Sezon başından bu yana istenilen performanstan uzak olan genç oyuncu attığı 4 golle tarihe geçti.

        İsmail Kartal, Cengiz’i ilk 11’de oynatarak “sahne senin” demişti. Cengiz’de beklenmeyen bir oyun çıkardı. Attığı her şut ağlarla buluştu.

        Cengiz’in en büyük özelliği iyi şutlar atması ve yaptığı gol pasları. Bu özelliklerini İstanbulspor karşısında fazlası ile gösterdi. Farklı skorun yaratıcısı olurken maçında yıldızıydı.

        İlk yarıda 4 gol atan Cengiz, ikinci yarının başında bir gol daha atmayı başardı. İsmail Kartal, Cengiz’i oyundan çıkarmasa gol sayısını arttırabilirdi.

        Sanırız, İsmail hoca Konya karşılaşmasını düşünerek Cengiz, Tadic ve Dzeko’yu kenara aldı.

        Tadic bir penaltı kaçırdı. Dzeko ise etkisizdi. Son vuruşları başarısız oldu. Top tutmakta zorlandı. 37 yaşındaki golcü İstanbulspor karşısında vasat bir oyun sergiledi.

        Syzmanski de performans olarak istenilen oyunu gösteremedi. Bu üç oyuncunun Fenerbahçe için ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yok.

        Hemen şunu da belirtmekte yarar var. Orta sahada Fred’in olmayışı Syzmanski başta olmak üzere, İsmail ve Crespo’yu da oyundan düşürüyor.

        Fred’in eksikliği, orta alanın rakip ataklarını karşılama sorunu yaşamasının en önemli nedenlerinden birisi olarak bir kez daha ortaya çıktı. Savunma anlamında ve üretim olarak bu sorun net olarak dikkat çekti.

        İrfan Can Kahveci, Fred, Osayi ve Djiku’nun yokluğu Sarı-Lacivertlilerde takım performansını aşağı çekiyor. İstanbulspor karşısında çok daha rahat bir maç çıkarmaları beklenirken, zaman zaman zorlandılar.

        Karşılaşmanın 15 ile 35. dakikaları İstanbulspor daha etkiliydi. Savunma gelen atakları karşılamakta zorlandı. Topu uzaklaştırma beceriksizliği ve telaşı gözlendi.

        Maçın 5-1 bitmesine bakıp, Sarı-Lacivertlilerin harika bir oyun oynadığı sanılmasın. Kalite farkı, elbette Cengiz’in bireysel başarısı bu skoru getirdi.

        Bu nedenle İsmail Kartal, yaşanılan sorunları gidermek için yeni formüller geliştirmek zorunda. Geri dönüşler, adam kaçırmalar, 2 stoperin hataları gözden kaçmamalı.

        İstanbulspor takımına verilen pozisyonların çokluğu önemli bir işarettir. Daha güçlü takımlara karşı zorlanacakları ortada.

        Sağ bek Mert ne yazık ki, Osayi’nin alternatifi olmaktan çok uzak. Savunma ve ofans olarak yetersiz kaldı.

        Tadic’in kaçırdığı penatlı ile King’in direkten dönen topu kaleyi bulsa tarihi bir fark olabilirdi.

        Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe aldığı 3 puana çok sevindi doğal olarak. Asıl mutluluk ise Cengiz’in dönüşüdür. Milli oyuncu attığı 4 golle eski günlerine dönme sinyali verdi. Bu oyun ve goller kendi adına olduğu kadar Sarı-Lacivertliler için de büyük kazanım oldu.

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