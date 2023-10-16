İbrahim Yıldız yazdı: Bekle bizi Almanya

Son iki maçta kenarları iyi kullandı. Hızlı oyuncular ile bunu yapacağını gördü. Bu taktik sonuca da yansıdı. Cumhuriyetimizin 100. yılında futbolda elde edilen başarının ayrı bir önemi olduğu da bir gerçek. Almanya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda Milli Takım oyuncuları çok iyi şeyler yapacaktır. Futbolcularımız oyun ve alacağı sonuçlar ile takım ve bireysel olarak adından sıkça söz ettirecektir.