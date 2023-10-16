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        Haberler Spor Futbol Milli Takım İbrahim Yıldız yazdı: Bekle bizi Almanya - Futbol Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: Bekle bizi Almanya

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 mağlup eden A Milli Takım, 6. kez turnuvada mücadele etme hakkı kazandı. Habertürk Spor yazarı İbrahim Yıldız, Milli Takım'ın performansını yorumladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 01:03 Güncelleme: 16.10.2023 - 01:03
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        • 1

          Letonya'yı Konya'da 4-0 yenen Milli Takımımız Almanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Tarihi bir gece yaşandı. Büyük hedefe ulaşma adına harika bir sonuç aldık.

        • 2

          Hırvatistan galibiyeti için Almanya biletini aldık demiştik. Öyle de oldu. Letonya karşılaşmasına biraz tedirgin başladık. Yapılacak bir hatanın bedeli çok ağır olacaktı. İlk yarı baskılı oyun oynamamıza karşın istenilen golü atamadık.

        • 3

          Letonya, sahasında kalabalık bir savunma hattı kurdu. Kalemiz de tehlikeli pozisyonları yoktu. Ancak sergilenen baskılı oyun, hatta Abdükerim’in direkten dönen kafa şutu kazanacağımız umudunu veriyordu. İkinci yarı rakip ileri çıkmayı denedi. Zaman zaman zor anlar da yaşadık. Hatta, direkten dönen, çizgiden çıkardığımız topları vardı. Gole yakın pozisyonlar yakaladılar.

        • 4

          Ancak özgüvenleri yüksek inanmış bir takım vardı sahada. Kazanmayı ortak bilinç olarak benimsemişlerdi. Taraftarın büyük desteği sahaya da yansıdı. Şurası kesin, enerjisi yüksek oyuncu grubu Montella’nın verdiği taktiği harika uyguladı. Arka arkaya harika goller attık. Yunus müthiş bir vuruşla gol kapısını açan oyuncu oldu.

        • 5

          Ardından sahneye çıkan Cenk oldu. Kapanış golünü de atan isimdi. Karşılaşmanın genelinde oyun üstünlüğü, girilen pozisyonlar, etkili paslar, kontra ataklar heyecan düzeyi yüksek bir maç izlememize neden oldu. Samet, Yunus, Yusuf, Cenk ve diğer oyuncular yüksek performansla oynadılar. Alınan galibiyette hepsinin büyük emeği vardı.

        • 6

          Son maçımız Galler ile. Bu karşılaşmadaki amacımız grubu birinci bitirmek olacak. Almanya'ya giden yolda İtalyan teknik direktör Montella'nın büyük payı olduğunu da vurgulamalıyız. Kısa süre içerisinde, oyunculara özgüven aşıladı. Takımın performansını yukarılara çekti. Son iki maçta uygulattığı taktik ve kadro seçimi ile dikkat çekti. Fark yarattı.

        • 7

          Son iki maçta kenarları iyi kullandı. Hızlı oyuncular ile bunu yapacağını gördü. Bu taktik sonuca da yansıdı. Cumhuriyetimizin 100. yılında futbolda elde edilen başarının ayrı bir önemi olduğu da bir gerçek. Almanya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda Milli Takım oyuncuları çok iyi şeyler yapacaktır. Futbolcularımız oyun ve alacağı sonuçlar ile takım ve bireysel olarak adından sıkça söz ettirecektir.

        • 8

          Bu maçtan sonra söylenecek tek şey; bravo Montella harikasınız çocuklar…

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