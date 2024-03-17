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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa İbrahim Yıldız yazdı: Alkışlar Kasımpaşa'ya - Kasımpaşa Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: Alkışlar Kasımpaşa'ya

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray arasında gol düellosu yaşandı. Galatasaray 90. dakikada attığı golle 4-3 rakibini mağlup etti. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 21:14 Güncelleme: 17.03.2024 - 21:49
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        "Alkışlar Kasımpaşa'ya"
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        Şampiyonluğun iddialı ekibi Galatasaray, Kasımpaşa'yı 4-3 yenerek çok önemli bir virajı zor da olsa döndü.

        Şunu belirtmek gerekirse harika bir maç izledik. Karşılıklı goller, topun oyunda kalma süresinin fazlalığı, oyuncuların oynama isteği, temponun yüksek oluşu futbolseverleri şaşırttığı kadar sevindirdi.

        Karşılaşmanın heyecanı büyüktü. Galatasaray puan kaybı yaşamak istemiyordu. Kasımpaşa ise Avrupa hedefi için kazanmayı amaçlamıştı.

        Maçın kaliteli oluşunun nedeni Kasımpaşa'nın futbolu futbol gibi oynamasından kaynaklandı. Karşısındaki rakibin adı, büyüklüğü, amacı ne olursa olsun kendi oyunlarını oynadılar.

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        İlk golü atan Galatasaray ev sahibi takımın topu iyi kullanması sonucu savunmada sıkıntılar yaşadı. Başarılı kaleci Muslera'nın yediği 3 gol dışında, Kasımpaşalı oyuncuların kaçırdığı golleri de unutmamak gerekir. Galatasaray'ın rakibine bu kadar pozisyon verdiği maç sayısı yok gibi diyebiliriz. Net gol pozisyonlarını cömertçe harcayan Kasımpaşalı oyuncular ne kadar üzülseler azdır.

        ATİLLA KARAOĞLAN ART NİYETLİYDİ

        Maçın hakemi Atilla Karaoğlan sahada sergilenen güzel oyunu bozmak için her şeyi yaptı. Takdir haklarını ısrarla Galatasaray lehine kullandı. Faullerde Kasımpaşa sürekli hakemin art niyeti ile karşı karşıya kaldı. İki pozisyonda penaltı beklediler. Tartışılır kararlardı. VAR’ın devreye girmemesi de işin bir başka düşündürücü yanıydı. Bir takımı kollamak hakemin işi mi? Kaldı ki, sahada oynamak isteyen iki takım var. Bırak, güzel oyunun tadını herkes çıkarsın.

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        WINCK'E NEDEN KIRMIZI KART ÇIKTI?

        Galatasaray’ın kazandığı penaltı pozisyonunda Kasımpaşalı oyuncu Winck Neto’ya neden kırmızı kart gösterildi? Zaten hareketi penaltı ile cezalandırmışsın. İkinci bir ceza niye? Kaldı ki, oyun kuralları kitabında bu tür pozisyonlar için penaltı verildiyse kırmızı karta gerek yok diye yazılıyor. Çok bariz, rakibi sakatlanmaya yönelik, sert, kasıtlı bir hareket dışında.

        79. dakikada Kasımpaşa’nın 10 kişi kalması işi zora soktu. Icardi’nin penaltı vuruşunu harika bir kurtarışla önleyen kaleci Andreas, Icardi’nin attığı golde hatalı çıkış yaptı. Maçın yıldızı olmayı bu hareketle kaybetti.

        Maçta atılan 7 golün en güzeli elbette Mertens ile Aytaç’ın vuruşlarıydı. Ceza sahası dışından atılan şutlara kalecilerin yapacağı fazla bir şey yoktu.

        Okan Buruk, kazandıkları için oldukça mutlu. Tıpkı taraftarlar gibi. Ancak orta saha sinyal veriyor. Stoperler adam kaçırıyorlar. Kanatlar tam olarak çalışmıyor. Kasımpaşa'nın genç oyuncusu Yasin’i geçmekte zorlanan Barış tıpkı Kerem Aktürkoğlu gibi formsuz.

        Kasımpaşa mücadele gücü yüksek maçı, tek değişiklikle tamamladı. 10 kişi kalmaları oyun planlarını etkiledi doğal olarak. Galatasaray’a göre daha fazla pozisyon buldular. Güzel bir oyun sergilediler. Atakları sonuçlandırma sorunu yaşamasalar maçı farklı bir skorla bitirebilirlerdi.

        7 gol, penaltı ve kırmızı kartın olduğu maç sonunda, Galatasaray yedek kulübesinin Kasımpaşalı oyunculara karşı yaptığı hareketler, hatta "Fenerbahçe’ye yaranmak için oynadınız" biçimde söylemler yakışık almadı. Tanık olduğumuz bu sözler çok yanlıştı. Her takım sahaya oynamak ve kazanmak için çıkar. Hak eden kazanır!

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