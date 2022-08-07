Beşiktaş sezonun ilk maçında 3 puan sevincini yaşadı. Karşılaşmaya Saiss, Masuaku, Gedson, Muleka ve Weghorst gibi yeni isimlerle başladılar. Salih ve Kartal’ı da eklersek yenilenmiş bir takım vardı sahada.



Teknik direktör Ismael oyuncu seçiminde ve kurguda yanlış yapmıştı. Bunu ilk 45 dakika çok net olarak ortaya koydu.



Transfer yapamayan Kayserispor, ilk yarıda daha etkili oynadı. İki net gol pozisyonu yakaladılar.



Bu yarıda Beşiktaş’ı tanımak mümkün değildi. Doğru dürüst bir organizasyon yoktu. Taraftar da etkisiz oyun karşısında şaşkındı açıkçası.



Öncelikle Muleka’ya yazık edilmiş. Bu oyuncu Kasımpaşa’da attığı gollerle adından söz ettiren, gol vuruşları ile dikkat çeken bir futbolcu. Tam bir golcü ancak teknik direktör Ismael, Muleka’yı sol açığa monte etmişti. Hiç verimli olmadığı bir yerde yok oldu gitti. Muleka'nın yeni transfer Weghorst’la yan yana oynatıldığında çok daha başarılı olacağı görülecektir.



İlk yarının verimsiz, pozisyonsuz geçmesinin bir başka nedeni, Salih’in ön libero oynatılması oldu. Salih, öne çıkmayınca forvetin beklediği paslar da gelmedi. Gedson bu işi yapmakta etkisiz kaldı.



Genç Kartal’dan beklenti büyük. Fakat Kartal, Beşiktaş’ın orta alanını toparlayacak bir oyuncu değil. Bunun için zamana ihtiyacı var.



Sol bek Masuaku, iyi bir transfer. Savunma ve ofansif özellikleri üst düzeyde. Yararlı olacağı kesin.



Karşılaşmanın ikinci yarısı, bambaşka bir havada geçti.



Bunun nedeni oyuna giren Nkoudou oldu. Sol kanattan iyi toplar taşıdı. Hızlı oyunu ile taraftarı da coşturdu.



67.dakikada Kayserispor’un 10 kişi kalması, oyunun gidişini de değiştirdi.



Siyah-Beyazlılar sağlı sollu ataklar geliştirdi. Sahasına kapanan Kayserispor, Beşiktaş’ın baskısı karşısında direnç göstermekte zorlandı. Cenk Tosun’un oyuna girmesiyle atak çeşitliliği ve pozisyon zenginliği yaşandı. Cenk, oldukça hırslı. Attığı golün ofsayt olması şansızlıktı. Yaptığı itirazlar sonucu kırmızı kart gördü. Beşiktaş son 4 dakika 10 kişi kaldı.



Hollandalı golcü Weghorst iyi bir seçim. Çok çalıştı. Arkadaşlarına paslar verdi. Rakip savunmaya zor anlar yaşattı. Arkasında, yanında daha yakın arkadaşlarını bulmak istiyor. Ghezzal’a verdiği gol pası bunun en güzel örneğiydi.



Beşiktaş, kaliteli oyunculara sahip. Bu kadroyu verimli kullanmak teknik kadronun elinde.



Şunu da belirtmek de yarar var. Salih, Kartal ve Gedson’dan oluşan orta saha vasatın üzerine çıkamadı. Bu sorunu gidermek zorundalar.



Sezonun ilk maçında alınan 3 puan elbette önemliydi. Ancak, rakip 10 kişi kalmasa nasıl bir sonuç alınırdı? 11’e 11 oynanan bölüm iyi analiz edilmeli.

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