Beşiktaş sezonun ilk maçında 3 puan sevincini yaşadı. Karşılaşmaya Saiss, Masuaku, Gedson, Muleka ve Weghorst gibi yeni isimlerle başladılar. Salih ve Kartal’ı da eklersek yenilenmiş bir takım vardı sahada.
Teknik direktör Ismael oyuncu seçiminde ve kurguda yanlış yapmıştı. Bunu ilk 45 dakika çok net olarak ortaya koydu.
Transfer yapamayan Kayserispor, ilk yarıda daha etkili oynadı. İki net gol pozisyonu yakaladılar.
Bu yarıda Beşiktaş’ı tanımak mümkün değildi. Doğru dürüst bir organizasyon yoktu. Taraftar da etkisiz oyun karşısında şaşkındı açıkçası.
Öncelikle Muleka’ya yazık edilmiş. Bu oyuncu Kasımpaşa’da attığı gollerle adından söz ettiren, gol vuruşları ile dikkat çeken bir futbolcu. Tam bir golcü ancak teknik direktör Ismael, Muleka’yı sol açığa monte etmişti. Hiç verimli olmadığı bir yerde yok oldu gitti. Muleka'nın yeni transfer Weghorst’la yan yana oynatıldığında çok daha başarılı olacağı görülecektir.
İlk yarının verimsiz, pozisyonsuz geçmesinin bir başka nedeni, Salih’in ön libero oynatılması oldu. Salih, öne çıkmayınca forvetin beklediği paslar da gelmedi. Gedson bu işi yapmakta etkisiz kaldı.
Genç Kartal’dan beklenti büyük. Fakat Kartal, Beşiktaş’ın orta alanını toparlayacak bir oyuncu değil. Bunun için zamana ihtiyacı var.
Sol bek Masuaku, iyi bir transfer. Savunma ve ofansif özellikleri üst düzeyde. Yararlı olacağı kesin.
Karşılaşmanın ikinci yarısı, bambaşka bir havada geçti.
Bunun nedeni oyuna giren Nkoudou oldu. Sol kanattan iyi toplar taşıdı. Hızlı oyunu ile taraftarı da coşturdu.
67.dakikada Kayserispor’un 10 kişi kalması, oyunun gidişini de değiştirdi.
Siyah-Beyazlılar sağlı sollu ataklar geliştirdi. Sahasına kapanan Kayserispor, Beşiktaş’ın baskısı karşısında direnç göstermekte zorlandı. Cenk Tosun’un oyuna girmesiyle atak çeşitliliği ve pozisyon zenginliği yaşandı. Cenk, oldukça hırslı. Attığı golün ofsayt olması şansızlıktı. Yaptığı itirazlar sonucu kırmızı kart gördü. Beşiktaş son 4 dakika 10 kişi kaldı.
Hollandalı golcü Weghorst iyi bir seçim. Çok çalıştı. Arkadaşlarına paslar verdi. Rakip savunmaya zor anlar yaşattı. Arkasında, yanında daha yakın arkadaşlarını bulmak istiyor. Ghezzal’a verdiği gol pası bunun en güzel örneğiydi.
Beşiktaş, kaliteli oyunculara sahip. Bu kadroyu verimli kullanmak teknik kadronun elinde.
Şunu da belirtmek de yarar var. Salih, Kartal ve Gedson’dan oluşan orta saha vasatın üzerine çıkamadı. Bu sorunu gidermek zorundalar.
Sezonun ilk maçında alınan 3 puan elbette önemliydi. Ancak, rakip 10 kişi kalmasa nasıl bir sonuç alınırdı? 11’e 11 oynanan bölüm iyi analiz edilmeli.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!