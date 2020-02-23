20 yıllık hikayenin sonu Fenerbahçe adına hüzünle bitti…

Galatasaray şampiyonluk yarışını sürdürmek adına bir puana bile razıydı. Fenerbahçe ise kazanmak zorundaydı…

Büyük heyecanla beklenen dev maç, Fatih Terim’in başarısı ile sonuçlandı. Fatih Terim diye vurgulamamızın nedeni, sahaya çıkardığı kadrodan anlaşılıyordu. Fatih hoca, kazanmak adına bir 11 kurmuştu…

Ersun Yanal ise ne kadro olarak ne de heyecan adına futbolcularını hazırlamamıştı…

Nedeni, daha maçın birinci dakikasında gol kaçıran Galatasaray oldu. İlk 7 dakika dolduğunda Galatasaray’ın 3 pozisyonu vardı. Fenerbahçe penaltı golüne kadar rakip sahaya bile gidemedi. Sanki deplasmanda oynuyor gibiydi Sarı-Lacivertliler…

İkinci golde Donk’un bomboş kafayla attığı şut, amatör savunmanın bile yapmayacağı hataydı. Sahanın en uzun boylu oyuncusunu korner atışlarında kimin tutacağı bile belli değildi…

Maçın başında, rüzgardan hızlı bir adam gibi sahada olan Onyekuru’yu görmeyen bir teknik adam oyunu nasıl okuyor?

FENERBAHÇE SAVUNMASI ÇOK AMATÖR

Jailson’un yerine Serdar’ı almayı bile akıl edemedi Ersun Yanal. Son maçlarda yaptığı hatalarla takımın yediği gollerde büyük rolü olan Jailson’da ısrarı anlamak gerçekten zor…

Fenerbahçe taraftarı sahada oynanan oyunu gördüğünde ilk 20 dakikasında bu işin olmayacağını anladı. Coşku ve destek yerini protestoya bıraktı. Maç sonu ise istifa sesleri yükseldi doğal olarak…

Fatih Terim’in hakkının verelim. Dersini iyi çalışmıştı. Elinde ki uçan adam Onyekuru iyi kullandı. Bu oyuncu tek başına 7 gol pozisyonu yarattı…

Fenerbahçe bu oyunla, şampiyonluk yarışını sürdüremez. Gerçek tüm çıplaklığıyla ortada. Savunma yapmasını bilmeyen bir takım var ne yazık ki…

Maç kaybedilir, kazanılır. Ancak, ortaya koyulan oyun her şeyi açıklıyor…20 yıllık yenilmezlik mutlak bir yerde bitecekti. Fakat, sahaya çıkan futbolcuların ne yaptığı da sorgulanmalı…

ERSUN YANAL KREDİSİNİ TÜKETTİ

Son iki sezondur yapılan transferlerin yanlışlığı gelinen noktayı çok iyi özetliyor. Bu gerçekleri görmeden, kabul etmeden suçu başkasına atmak çok gerçekçi değil…

Ersun Yanal’ın bu saatten sonra takımın başında kalması çok zor. Tüm kredisini tüketti. Taraftarın isteği ile göreve geldi, yine taraftarın tepkisi sonucu görevini bıraktı. Aslında Comolli’nin enkazıdır yaşanılanlar. Fenerbahçe yönetimi, yeni bir arayış ve planla gelecek yılları düşünmek zorunda…

Maça gelince, hakem Halil Umut Meler kötü bir yönetim gösterdi. 11 sarı 2 kırmızı kart gösterdi. Bir maçta rekor diyebileceğimiz kart sayısını yakaladı Meler.

2 penaltı, 4 golün atıldığı karşılaşmanın kazananı Galatasaray haklı bir galibiyet aldı. Yedi maç üst üste kazanmak bir başarı hikayesi açıkçası…

İKİ TARTIŞILAN POZİSYON VAR

Karşılaşmada iki tartışılan pozisyon vardı. Serdar Aziz’in ceza sahasında düşürülmesine Sarı-Lacivertiler penaltı diye itiraz ettiler. Hakem bu pozisyonda VAR’la bir iletişime geçmedi. Ya da VAR uyarısı yapılmadı…

Bir başka pozisyon ise Jailson’un yaptığı penaltı. Fenerbahçe’li oyuncunun topa dokunduğu, daha sonra Onyekuru’ya temas ettiği iddia ediliyor. Her iki pozisyonda tartışmaya açık…

Bana göre, Serdar’a yapılan hareket penaltı.

Tüm bunlar, Fenerbahçe’nin kötü oynadığı gerçeğini örtmez. Sonuçta iyi oynayan, fırsatları değerlendiren kazandı. Fenerbahçe’nin kaç gol pozisyonu var sorusunun yanıtı işin en somut gerçeğidir…