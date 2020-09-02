Yıllardır doğru dürüst, bağımsız bir spor yargısı kurulamadı.

Adalet kavramı sürekli eleştirildi.

Yapısal ve düşünsel reformlar göz ardı edildi.

Yakınmalar, yanlışlar ne kadar dile getirilirse getirilsin “Biz yaptık, oldu” anlayışı sürdürülmeye çalışıldı.

Futbolun bu denli büyük sevgi görmesine karşın Avrupa’da bir adım öne çıkamadık. Hala Galatasaray’ın şampiyonluğu konuşuluyor. Üzerinden 20 yıl geçmiş…

FIFA sıralamasında 30’lardayız.

UEFA’da ise birçok küçük ülkenin gerilerindeyiz.

82 milyonluk ülkemizin çoğunluğu futbolla yatıp kalkmasına rağmen gençleri yok saymışız. Altyapı denilince sırtımızı dönmüşüz.

Milli Takım'a bakıyoruz. 18 kişilik kadronun 7'si yurt dışında yetişen futbolcular.

Üretmek yerine yabancı peşinde koşuyoruz.

Planlama, strateji ne yazık ki yok.

Futbolun önde gelen ülkeleri Almanya ve Fransa’da olduğu gibi futbolun içerisinden çıkan yöneticileri yetiştirememişiz. Fotoğraf böyle olunca, Ankara’da yapılan genel kurulu yadırgamadık açıkçası.

TARİHİN EN AZ KATILIMLI GENEL KURULU

Futbol Federasyonu Genel Kurulu öncesi “Bu iş mahkemeden döner” diye yazmıştık.

Usulüne uygun yapılmayan çağrı bile başlı başına bir skandaldı.

Herhangi bir delege mahkemeye gitse, ibra edilen genel kurul iptal olabilir. Kaldı ki bazı genel kurul üyelerinin bu yönde bir girişim başlattıklarını da biliyoruz.

Tüm bu teknik beceriksizlik bir yana, mali tablolar tüm spor kamuoyunu şaşırttı.

Öyle harcamalar var ki kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatan cinsten. 100 bin TL maaş alandan tutun da İstanbul büro harcamalarının 126 milyon TL olmasına kadar.

Süper Lig’de yer alan 14 takımın harcama limitinden fazla olan bu rakama kulüp başkanları bile inanamadı. Ayrıntılı bir döküm olmadığı için harcamanın nelere yapıldığını anlamak da mümkün olmadı.

İlginin ve katılımın az olduğu genel kurula Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun katılmayışı da ilginçti.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Antalyaspor, Kayserispor, Denizlispor ve Kasımpaşa kulüp başkanları toplantıda yoktu. 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Murat Sancak başta olmak üzere, birçok takımın başkanı Ankara’ya gelmemişti.

Kaldı ki TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş’ın delegeleri tek tek arayıp “Nihat Abi’nin özel ricası” ifadesini kullanması bile salonu doldurmaya yetmedi.



Ankara’da yapılan ve yönetimin ibra edildiği toplantı, son yılların en düşük katılımlı genel kurulu olarak tarihe geçti.

Federasyon “ibradan” çok, ilgisizliğin nedenini sorgulamalıdır.



Neresinden tutarsanız tutun elde kalıyor.

“Üyelerin tamamının onayı ile yönetim ibra edildi” deniliyor.

Salona bakıyoruz 330 delegenin 170 toplantıya gelmiş. Kayıtlara, “üyelerin tamamı…” şeklinde bir ifade ile geçmesi bile ciddi bir iş bilmezlik…

Federasyonun önem verdiği statü değişikliğini yapabilmesi için, gerekli 3'te 2 çoğunluğu sağlayamadığı nedeniyle önerileri geri çekmesi ise skandalın bir başka boyutuydu.

Ne yazık ki bir yığın hukukçunun maaş aldığı Futbol Federasyonu usule aykırı bir toplantı yaptı. Kulüplere harcama limiti ayarı veren federasyon, limitleri çok fazla aşmış da farkında değil…