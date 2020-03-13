13 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tüm dünyayı etkisi altına alan, Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamasıyla birlikte herkesi daha da sıkı önlemler almaya iten virüs sporu da esir almış durumunda…
İtalya, İspanya, İngiltere başta olmak üzere birçok ülke, spor karşılaşmalarını ya erteliyor ya da seyircisiz oynatıyor. Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili yaptığı çalışmalar doğrultusunda ülkemizde de bir dizi önlemler alınmaya başlandı. Okulların tatil edilmesinin yanı sıra spor müsabakaları da nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak…
Yerinde ve zamanında bir karar olarak gördüğümüz bu gelişmeden en çok futbolun etkilendiği bir gerçek. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir başta olmak üzere tüm kulüp başkanları “öncelik sağlık “ diyerek alınan kararları desteklediklerini açıkladılar…
Maçların seyircisiz oynanacağını karar alınmadan önce ilk duyuran Habertürk oldu bildiğiniz gibi. Yine Futbol Federasyonu Başkanı’nın konuyla açıklamalarını da yine ilk kez biz aktardık. Ekonomiyi ciddi anlamda etkileyen koronavirüsten korunmak için yapılan açıklamalara büyük oranda uyulduğu ortada. Kolonya satışlarının tarihinde bu denli talep gördüğü bir ilki de yaşadık. Tokalaşmaların, sarılmaların neredeyse sıfır seviyesine indiği, halkın ciddi oranda uyarılara uyduğu ortada…
Tüm bu önlemler, virüsün ülkemizi fazla etkilememesi adına önem arz ediyor…
Özellikle futbolda koronavirüs hükmen galip geldi demek mümkün. Ne olursa olsun insan sağlığının her şeyin üzerinde olduğu bir gerçek…
Şimdi bir başka tartışma söz konusu. Maçları yayınlayan beIN Sports’un nasıl bir tavır alacağı merakla bekleniyor. Seyircisiz oynanacak futbol karşılaşmalarının yine şifreli mi yoksa şifresiz mi olacağı merakla bekleniyor…
Futbol meraklıları gidemeyecekleri maçları nasıl izleyecekler? Kahvehaneler, kafeler gibi maç yayınlarını müşterilerine yansıtan yerlerin yoğun kalabalık olması virüsün tam da sevdiği alanlar…
Bu nedenle sporseverleri beklentiye sokan en önemli gelişme şifresiz yayın. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmamasına karşın, beIN Sports yetkilileri karar almak için görüş halindeler. Özellikle futbol gönüllülerinin bu talebini Futbol Federasyonu yayıncı kuruluşa iletebilir. Kararın bu haftadan itibaren gerçekleşmesi bekleniyor. Avrupa’da bazı ülkeler şifreyi kaldırdılar. Bizden söylemesi…
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