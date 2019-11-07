Tarihi bir skorla yenilen Galatasaray hezimet yaşadı…

Şampiyonlar Ligi’nde kötü sonuçlar alan Sarı-Kırmızılılar uzun yıllar sonra bu denli ezik bir oyun sergilememişti. Farklı bir skoru kimse beklemiyordu. Ligde kötü günler geçirdiği dönemlerde bile Avrupa’da daha farklı bir oyun ortaya koyuyorlardı. Avrupa’da oynama alışkanlıkları vardı. Ne yazık ki beklentilerin çok altında bir performans sergilediler. Bir anlamda uyuyan devi uyandırdılar.

Real Madrid, eleştirilen bir sezon geçiriyor. Galatasaray maçı Real’in yeniden hayata dönüşü oldu. 6 gollü skor İspanyol takımının büyüklüğünü de bir kez daha gösterdi…

11 yabancı oyuncu ile oynayan Galatasaray, takım olarak kazanma ruhu bir yana mücadele olarak da çok kötü bir oyun çıkardılar. Fatih Terim, sıkça oyuncularının performansından şikayet ediyor. Real Madrid karşısında ekip olarak vasatın altında bir maç çıkardılar.

Yıllar sonra bu kadar farklı bir skor elbette taraftarı üzdü. Asıl dikkat çeken ise oyuncuların mental olarak sonucu kabullenmeleriydi. Ortaya çıkan ağır fatura kime kesilecek sorusu şimdi yeniden gündemde…

Sanırız Terim bu skor sonrası yapmak istediği revizyonu sahaya yansıtacaktır. Neresinden bakarsanız bakın, Galatasaray ciddi sorunlar yaşıyor. Gelecek için neler yapılacağını hep birlikte göreceğiz...

Görünen rotasyon da yapılsa takımda bir düşüş var. Futbolcuların özgüven eksikliği ortada. İspanya’da alınan sonucun üstünü örtmek, Galatasaray adına daha büyük yaraları açar. Futbolumuzun gerçeğini yaşadık Galatasaray’la. İçeride istediğiniz kadar başarılı olun. Avrupa’da yoksanız ne yapsanız boştur…

Skor bir rezalet. Saklamaya gerek yok. Bu rezaleti hissetmeyen oyuncuları sahada görmek ise en acı olanıydı…

Futbolcular kadar maçın taktiği de baştan sona yanlıştı…

İlk yarının hemen başında gelen gol, skorun habercisiydi. Soldan Marcelo’nun getirdiği topu ağlara gönderen Rodrygo, ikinci golü de yine Marcelo’nun ortası ile ağlara gönderdi. 14. dakikada penaltı ile skor 3-0 olduğunda maç bitmişti bir anlamda. Maçın ilk çeyreğinde farklı skor Galatasaray oyuncularını iyice oyundan düşürdü. Karşılaşmanın üstünlüğü tamamen ev sahibi takımın eline geçti. Oyunu istedikleri gibi yönlendirdiler. Sağlı sollu ataklarla yine gol arayan taraf oldular. Devrenin bitimine doğru bu kez Benzema topu ağlara gönderince 4-0 gibi tarihi bir fark oluştu…

Sarı-Kırmızılı takım erken gelen gollere bir çözüm bulamadı. Baskıyı yiyince dağıldılar. Top tutmak, pas yapmak bir yana, rakiplerini seyrettiler açıkçası. Bu yarıda 2 uzaktan şut vardı. Bir de sonuçlanmayan organize atık. Topu topu bu kadar. Galatasaray adına üzüntü verici, şaşırtıcı bir ilk yarı izledik. Ne top çalma, ne de oyuna ortak olma duygusu ne yazık ki yoktu. Hep söylenir ya takım ruhu yoktu diye; tam da bu tanımlamaya uygun bir maç izledik…

Real Madrid, takım olarak daha canlı ve istekliydi. Karşılaşma öncesi verilen demeçlerde bunu çok net görmüştük. Maçı ne denli ciddiye alacakları belliydi. İstanbul’da kazandıkları tek gollü galibiyetin fazlasını istiyorlardı. Taraftarlarına gerçek oyunlarını göstermek istercesine bir mücadele ortaya koydular…

İkinci yarıya iki değişiklikle başlayan Fatih Terim, Babel’i santrfora çekti. Ömer ve Donk taze kuvvet olarak sahaya çıktı. Buna karşın Real Madrid, uzun süredir sakatlık sorunu yaşayan Modric’e şans verdi. Sakatlanarak oyundan çıkan Marcelo’nun görevini bu kez Modric üstlendi.

Sarı-Kırmızılılar 4-0’lık yenilginin verdiği moralsizliğini maça ortak olarak gidermek amacındaydılar. Oyunu daha öne almak istediler. Ancak dev bir kez uyanmıştı. Orta alandan ileri geçişe izin vermediler. Farklı skora rağmen gol arayan Madrid büyük takım olduğunu bir kez daha kanıtladı. Attıkları golleri yeterli bulmayışları, oyunu aynı ciddiyetle sürdürmeleri bunun en belirgin örneğiydi…

İlk yarı hiç pozisyon bulamayan Sarı-Kırmızılılar, oyunun son bölümünde gole çok yaklaştılar, kalecide kaldı. Ev sahibi takım maçın bitimine az bir süre kala Benzema ile 5. golü, son dakika da ise Rodrygo ile 6.'yı atarak uzun süredir eleştirilen oyunlarını gollerle süsleyerek taraftarının gönlünü almış oldu…