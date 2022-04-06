Futbolun "Nihat Abi"si, "Daha fazla dayanamayacağım" diyerek istifa etti.



Kırıldığını, üzüldüğünü, eleştirilerin haksız olduğunu, yorulduğunu söyledi. Üstelik bu ifadeleri kulüp başkanları ile yaptığı toplantıda açıklayarak görev süresi bitmeden noktayı koydu.



Nihat Özdemir’i istifaya götüren süreç çok yazıldı, çizildi. Son hakem operasyonu, yayın ihalesinin bir türlü sonuçlanmaması istifayı tetikleyen ana etkenler oldu.



Futbol Federasyonu’nu eleştirenler, hatta suçlayanlar olduğu gibi, Nihat Abi’nin "Yapabileceğinin en iyisini yerine getirdiğini" söyleyenler de var.



Suçlamalar ve övgüler geride kaldı. Artık herkesin merak ettiği tek şey var. Futbolun yeni başkanı kim olacak?



Bu konuda en çok söz hakkı olan elbette kulüpler. Bir süredir federasyonun yetersiz olduğunu öne süren Kulüpler Birliği, özellikle yayın konusunda eleştirilerini yüksek dozda ifade etmişlerdi.



Federasyon yapılanmasının yanlışlığı, objektif olmaması ve sistemin tıkandığı en çok dile getirilen konulardı. Hatta gereksiz harcamalar ve bir türlü yıkılamayan bir yapıdan yakınılmıştı.



Şimdi yeni bir süreç başlıyor. 16 Haziran’da yapılacak Futbol Federasyonu Genel Kurulu öncesi başkanlık yarışının hızlandığını da görüyoruz. Servet Yardımcı, Fatih Terim, Mustafa Denizli ve bazı kulüp başkanlarının adı kulislerde konuşuluyor. Başkanlık için adı geçen Başakşehir Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ ise Kulüpler Birliği toplantısında aday olmayacağını "yemin ederek" deklare etmiş.



Haziran ayına kadar ne olur, ne biter bilmek mümkün değil.



Ancak Kulüpler Birliği’nin Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu için farklı görüşleri olduğunu öğrendik.



Önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi beklenen kesin olmayan önerileri şöyle sıralamak mümkün.



1- Süper Lig Kulüplerini temsilen 3 kişi



2- 1. Lig Kulüplerini temsilen 1 kişi



3- Eski hakemlerden 1 kişi



4- Bir spor hukukçusu



5- Bir spor yazarı



6- Antrenörler Derneği'ni temsilen 1 kişi



7- Uluslararası ilişkileri iyi olan finans dünyasından kişiler.



Başkanlık için de güçlü bir aday arandığı ortada. Kulüpler Birliği haziran ayına kadar daha somut önerilerini gündeme getirecektir. Anladığımız kadarıyla Ferit Şahenk, Mehmet Sepil ve Burak Elmas gibi, iş dünyasında ve dünya finans çevrelerinde söz sahibi olan bir ismin federasyon başkanı olması isteniyor.



Kulüpler Birliği’nin düşüncesi akla yatkın. Belki bu görüşü biraz daha şekillendirebilirler. Bugüne dek denenmemiş bir yöntem.



Aslında futbolun bu kaos ortamından kurtulması için tüm paydaşların kendi düşüncelerini dile getirmesinde büyük fayda var. Haziran ayında yapılacak kongre, yalnız bir yönetim kurulu ve başkan seçimi olmayacak. Türk futbolunun geleceğini de belirleyecek bir milat olacaktır.



Bu nedenle geçmişi kurcalamak yerine, gelecek adına neler yapılması yönünde kafa yorma zamanı.

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