Futbol Federasyonu (TFF) Riva'da yaptığı toplantıda beklenen konularla ilgili karar alamadı.
6 saatlik uzun toplantı sonrası TFF'nin yaptığı açıklamada 2. ve 3. liglerin temmuz ayında başlayacağını öğrendik.
Bilindiği gibi koronavirüs nedeniyle liglere ara verilmişti. Süper Lig ve 1. Lig, haziran ayında başlamıştı.
Salgın nedeniyle alınan önlemlerin diğer liglerde de aynı şekilde uygulanacağının altı çizildi.
Riva'daki toplantının en önemli konusu şüphesiz yeni sezonun ne zaman başlayacağıydı.
Federasyon konuyla ilgili karar veremedi. Bunun en önemli nedeni Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in talebiydi. Şenol Güneş milli maçların eylül ayında başlayacak olmasını öne sürerek sezonun 15 Ağustos'ta açılmasında ısrar ediyor.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Güneş'in bu ısrarı karşısında zor durumda kaldı ister istemez.
Kulüpler Birliği'nin 'Eylül sonu başlasın' önerisi TFF yönetimince kabul görmedi.
Ara bir formül bulmak için başkan Nihat Özdemir yetkilendirildi. Yayıncı kuruluşun ve kulüplerin ortak bir tarihte buluşması için başkan Özdemir bugün yoğun bir telefon trafiğine başlayacak.
Edindiğimiz izlenim ağustos ayının son haftası yeni sezonun başlayacak olması.
Federasyon toplantısının bir başka gündemi ise yabancı oyuncu sayısıydı. Konuyla ilgili karar vermek için iş komisyona havale edildi.
Yapılacak çalışma sonrası önümüzdeki sezon yabancı futbolcu sayısı netleşecek.
Federasyonun başını ağrıtan asıl sorun ise yayıncı kuruluşla yapılan görüşmeler. Toplantının en can alıcı gündemiydi şüphesiz.
Sezon sonuna dek ödemeleri haftalık olarak ödeyeceğinin sözünü veren BeIN Sports, yeni sezon için de görüşmeye açık olduğunu deklare etti.
Kulüplerin beklentisi ile yayıncı kuruluşun düşündüğü rakamlar arasında ciddi fark olduğu biliniyor. Hatta Kulüpler Birliği aldığı son kararla görüşmelere katılmak istediklerini federasyona ilettiler.
Bir anlamda federasyona güvensizliklerini de ortaya koymuş oldular.
Federasyon yönetim kurulu, bu hassas konuda başkan Özdemir'e yetki verdi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, bugünden itibaren yoğun bir mesai içinde olacak.
Önce yeni sezonun başlama tarihi, ardından yayıncı kuruluşla yapılacak pazarlık için Kulüpler Birliği ile görüşecek.
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