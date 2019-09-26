KORKAN KAYBEDER

Haftanın en önemli maçı şüphesiz G.Saray-F.Bahçe derbisi…

Yöneticilerin karşılıklı söylemleri ortamı gerginleştirse de sahada bu gerginliğin yaşanmayacağını umuyoruz. Her iki takımın üst düzey profesyonel oyuncuları futbola odaklanacaklardır. Takımların sergileyeceği pozitif oyun, futbolumuzun kalitesine de katkı yapacaktır…

Tüm bunların yanı sıra istatistik rakamlara bakıldığında Fenerbahçe’nin avantajlı olduğunu görmek mümkün. Son 9 maçta yenilmeyen bir takım var. 3 galibiyet, 6 beraberlik alan Fenerbahçe, deplasmanda yenilmeme geleneğine sahip…

Her iki takımın teknik direktörün karnesi ise Fatih Terim’den yana. Terim, Yanal’a karşı daha üstün…

Her derbi kendi içinde hikayeler barındırıyor elbette. Maça iyi başlayıp, kötü bitirenlere tanık olduk. Ya da tam tersine…

Karşılaşmayı dünya çapındaki hakemimiz Cüneyt Çakır’ın yönetmesi ise normal. Bu denli üst düzey ve zorluk derecesi yüksek mücadeleyi sorunsuz yönetecek isimlerin başında Çakır geliyor elbette…

MUSLERA TECRÜBE VE PERFORMANSI İLE ÖNDE

İşin asıl değerlendirilmesi gereken oyun planı olduğu kadar maça damga vuracak oyuncuların olması. Öncelikle Galatasaray kaleci Muslera ile bir adım önde. Fenerbahçe’ye karşı çok kez forma giyen Muslera tecrübesi ve performansı ile dikkat çekiyor. Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay ise ilk kez bir derbi maçında görev yapacak. Altay’ın en büyük eksikliği yüksek toplarda yaşadığı sorun. Vurduğu yumrukların kısa düşmesi şimdiye dek dikkat çekti…

Savunmaya baktığımızda her iki takımın en yumuşak karnı olarak gözüküyor. Galatasaray’ın iki stoperi büyük maçlarda sıkıntı yaşıyorlar. Tıpkı Fenerbahçe stoperlerinin yaptığı gibi. Ersun Yanal, yeni transfer Gustavo’yu savunmaya çekebilir. Emre’nin oynaması durumunda, en mantıklı tercih olarak gözüküyor. 39 yaşındaki Emre, maça damga vuracak isimlerin başında gelecektir…

GALATASARAY ORTA SAHASA DAHA ETKİLİ

Orta sahalara gelince Galatasaray daha avantajlı. Feghouli faktörü unutulmamalı. Sağ kanadı iyi kullandığı gibi, her an gol atma becerisi olduğu gerçeği ortada…

Deplasmanda aldığı sonuçlarla psikolojik üstünlük Sarı-Lacivertlilerde gözükse de, Galatasaray kendi sahasında oynamanın yüksek motivasyonu ile maça çıkacak. Galatasaray’ın rotasyon düşüncesi maça nasıl yansıyacak hep birlikte göreceğiz. Ancak Falcao, Feghouli, Lemina, Emre Mor’un birlikte ne kadar çok oynarsa daha fazla uyumlu olacağı gerçeğini Fatih Terim unuttu diyebiliriz…

Fenerbahçe’nin en büyük sorunu ise kendi sahasında oyun kurma isteği. Baskıyı yediklerinde hata yapıyorlar. Kaptırılan toplar rakibe pozisyon olarak dönüyor. Yine de; Emre, Kruse, Vedat üçlüsü iyi bir omurga oluşturuyor. Bu üçlünün performansı çok önemli...

KORKAN KAYBEDER

Her iki teknik direktörün gol umudu elbette, Falcao ile Vedat. İki forveti iyi tutmak, etkisiz hale getirmek için plan yapıldığını göreceğiz. Buna karşın, başka alternatifleri düşünen taraf üstünlük sağlayabilir…

Takımların bireysel performansları dışında takım olarak ortaya koyacakları mücadele çok daha önemli olacaktır. Kazanma ortak bilincini içselleştiren taraf bir adam önde olacaktır…

Asıl sorun teknik adamların düşüncesi. Korkmayan, futbol oynatmak isteyen, önce bir puan hesabı yapmayanın kazanımı daha fazla olacaktır. Amaç derbiye yakışan, yüksek tempolu, kaliteli bir oyun olmalı. Saha içi pozitif uygulamanın Türk futboluna örnek olması en büyük dileğimiz…