Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantileyen Milliler, Andorra galibiyeti ile grup maçlarına noktayı koydu. İstanbul’da tek golle zor yendiğimiz Andorra karşısında güzel bir oyun sergiledik…

Şenol Güneş, ideal kadrodan 7-8 oyuncuyu İzlanda maçı sonrası kadrodan çıkarmıştı. Güneş hoca, eldeki oyuncuların performansını görmek istiyordu. Avrupa arenasında güçlü rakipler bizi bekliyor. Bu nedenle ilk 11’i zorlayacak isimlere ihtiyaç var. Andorra gibi iyi pres yapan, savunmada açık vermeyen, sert bir oyun stili olan takıma karşı rezerv oyuncuları görmek, denemek oldukça mantıklıydı…

Oyunun genelinde üstünlük milli takımımızdaydı. Skorun verdiği rahatlıkla daha güvenli bir maç çıkardılar. Rakip savunmayı açmak için pas oyunu ile atak organizasyonları gerçekleştirdiler. Özellikle sağ kanatta yer alan Nazım her atağa çıktığında tehlikeli oldu…

Grup birincisi olabilmek için Fransa’nın puan kaybetmesini bekledik doğal olarak. Olmadı. Buna rağmen futbolcularımızın oyun disiplini ve son ana kadar golü düşünmeleri olumluydu. İyi top çevirdik. Pozisyonlar bulduk. Tek eksiğimiz şut sayımızın eksikliğiydi. İzlanda maçını sıcak bir havada oynayan oyuncularımız sıfırın altında oldukça soğuk bir havada oynamanın dezavantajını yaşadılar.

Aylar boyunca süren grup maçlarının sonuncusunu galibiyetle kapatmak elbette önemliydi. Neredeyse rakibe pozisyon vermeden güzel bir mücadele ortaya koyduk. Burak ve Cenk’in olmadığı bir maçta Enes iki gol atarak dikkat çekti…

Bir yenilgi ile kapattığımız maçlar sonucu Avrupa Şampiyonası'na gitmenin gururunu yaşıyoruz. Genç bir ekiple yola çıktık. Aldığımız sonuçlar çoğu kişiyi şaşırttı. Süper Lig’de bir türlü istenilen kaliteyi yakalayamayan futbolumuza milliler umut oldu. Yüzümüzü güldürdüler…

Şimdi sıra Roma’da başlayıp Londra’da sonuçlanacak Avrupa Şampiyonası serüveninde. İyi bir kadroya sahip olduğumuz gerçek. Öncelikle savunmamız son yıllardaki en iyi defansa sahibiz. 4 savunmacımızın Avrupa’da oynaması büyük avantaj. Grup maçlarında 3 gol yememiz bunun göstergesi.

Şenol Güneş, şimdiden planlarını yapacaktır. Tecrübesi ile yine büyük bir başarıya imza atması bekleniyor. Teknik özellikleri olan oyuncularımız bir yana, fiziksel gücü iyi olan bir ekibe sahibiz. Üstelik genç ancak deneyimli bir kadroya sahibiz. Merih, Çağlar, Zeki, Hakan, Enes, Cenk, Umut, Kaan, Okay,Ozan gibi futbolcularımız Avrupa’nın çeşitli takımlarında oynuyorlar. Milli takım adına büyük kazanç. Umut veren bir takımımız var…

Bu takımdan Avrupa Şampiyonası’nda başarılı maçlar beklemek doğal olacaktır. Avrupa futbol piyasası Türk oyuncuların vitrine çıktığını görecek. Bu şampiyona futbolumuz adına büyük bir sıçrama olacaktır.

Bu tür büyük organizasyonlara katılmak futbolumuzun gelişimi adına büyük önem taşıyor. Gençlerin performansını görünce yöneticilerin gelecek planlarını da gözden geçireceklerine inanıyoruz. Yıllardır gözardı edilen altyapıya yatırım yapmak için herkesin bir an önce kolları sıvaması gerekiyor…

Avrupa Şampiyonası’na katılmayı başaran oyuncularımızı bir kez daha kutlayalım. Haziran ayında milli takımımızın adından çok söz ettireceğini göreceğiz…