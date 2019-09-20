Avrupa Ligi sınavının ilk maçı hayal kırıklığı yarattı Beşiktaş adına… Alınan farklı sonucun iki suçlusu vardı… Önce Karius, sonra Abdullah Avcı…

Slovakya takımı Bratislava, Beşiktaş’a göre sırandan bir takım. Neden sıradan? Küçük bir ülkenin dar bütçe ile kurulan bir ekibi. Beşiktaş’la kıyaslanmayacak kadar ekonomik fark var. Milyon Dolarlık futbolcuları transfer eden Siyah-Beyazlıların daha farklı bir oyun ve skor almasını beklemek taraftarın hakkıydı. Üstelik ülkemizi temsil eden bir takımın aldığı bu skor üzücüydü gerçekten…

Aslında, maça iyi başlayan hatta ilk yarıyı kontrollü bir oyunla daha üstün oynayan Siyah-Beyazlılardı. 15.dakikada kaleci Karius’un yaptığı hata affedilecek gibi değildi. Rakip kaleciden gelen uzun topa gereksiz yere çıkması, zamanlama hatası sol bekini bozması sonucu ilk gol geldi… Uzun süre unutulmayacak bir hataydı…

Beşiktaş geriye düşmesine karşın, oyun üstünlüğünü ele geçirdi. Ve ilk yarıyı önde kapattı. Bunda en önemli etken Ljajic’in öne çıkmasıydı. Sahanın yıldızıydı. İyi toplar taşıdı. Pas trafiğini iyi yönetti. Tüm akınları başlatan isim oldu. İkinci yarı yorulunca takım pozisyon bulmakta zorlandı…

İstatistiklere bakıldığında Beşiktaş’ın çok önde olduğunu görüyoruz. Topla oynama oranı yüzde 70 Siyah-Beyazlılar lehineydi. Rakip 2 korner atarken 10 korner kullandılar. Pas başarısında ise neredeyse rekor denilecek yüzde 90’lık bir üstünlük vardı.

POZİSYON BULMAKTA ZORLANDILAR

Bu rakamlara bakınca, nasıl yenildi diye sormak herkesin hakkı. İstatistik rakamlar içerisinde en belirgin bir sonuç aslında maçın skoru ile özdeşleşiyor. Bu denli iyi oyuna özellikle ilk yarıdaki üstünlüğü karşın atılan şut sayısı her şeyi açıklıyor. Bratislava’nın 6 etkili şutuna karşın Beşiktaş 4 şutta kaldı…

Karşılaşmaya böyle bakınca, Beşiktaş çok üstün gibi gözüküyor. Ancak, Bratislava daha oyuna başlarken nasıl bir taktikle oynayacağını ortaya koydu. Savunmada kalıp, uzun toplarla pozisyon bulmak istiyordu. Bu taktiği maçın son bölümüne kadar sürdürdüler. Sürekli savunma arkasına top attılar. Bunda da başarılı oldular. Beşiktaş savunması bu topları kaçırdı. Rakiplerinin koşu alanını kapatamadı…

İkinci yarı, özellikle son 20 dakika Beşiktaş fiziksel düşüşle birlikte oyundaki hakimiyetini kaybetti.

Şimdi, Bratislava gibi bir takımdan alınamayan puanın nedenini irdelediğimiz de ortaya çıkan birinci sorun, Beşiktaş’ın bir santrforu yok. Genç Umut ve Güven gelecek adına iyi seçim olabilirler. Ancak, Avrupa’da zayıf kaldıklarını bir kez daha gördük…

KADRO SEÇİMİ YANLIŞ

Sonra, Abdullah Avcı’nın kadro tercihini konuşmalıyız. Yedek kulübesinde oturan Gökhan ve Caner neden oynamadı sorusunun yanıtını merak ediyoruz. İki tecrübeli isim eğer yedek kulübesinde oturuyorsa teknik direktörün bizim anlamadığımız bildiği bir şey var sanırız…

Ayrıca, Atiba yedek kalacak bir isim mi?

Oyuna girdikten sonra gösterdiği performansı hep birlikte gördük…

Teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonrası bireysel hataların farklı yenilmelerinde en önemli etken olduğunu söyledi. Doğru, katılıyoruz. Bireysel hatayı yapan yalnız oyuncular mıydı?

Stoper Ruiz sakatlanıp oyundan çıktığında, skor 2-2’ydi. Avcı, savunmaya bir oyuncu alabilirdi. Kaybetmektense alınacak bir puan önemliydi…

Maçın özeti; Topla çok oynamaya karşın, pozisyon bulmakta zorlanıyor Beşiktaş. Savunma çok fazla alan kaybı yaşıyor. Açık veriyor. Top rakipteyken sorun yaşıyorlar. Kenarlar çok etkili değil. İlk yarıyı önde bitirmenin avantajını kullanmadılar. Kırılganlık söz konusu. Sahaya çıkan oyuncu seçimi sorunlu. Üstelik bir dakika da iki gol yemenin savunulacak, anlatılacak bir yanı yok…