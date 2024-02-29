İbrahim Üzülmez, Pendikspor ile ilk antrenmanına çıktı

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Trendyol Süper Lig'in 19. sırasında yer alan Pendikspor, Teknik Direktör Ivo Vieira ile yolları ayrıldıktan sonra takımın başına İbrahim Üzülmez'i getirmişti. Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile oynayacak olan Pendikspor, hazırlıklarını yeni teknik direktörü Üzülmez ile sürdürdü.

Antrenman öncesi futbolcularla kısa bir toplantı yapan İbrahim Üzülmez, ardından oyunculara Konyaspor maçının taktiğini çalıştırdı.

Üzülmez, daha önce Eyüpspor, Ankaragücü, Bursaspor, 2 kez Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor ve Elazığspor gibi takımlarda teknik direktör olarak görev almıştı.