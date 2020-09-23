"SİZ HER ŞEYİ BİLMİYORSUNUZ"

68 yaşındaki şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

Siz her şeyi bilmiyorsunuz, bilemezsiniz! Ben çocuklarımın hakkında nasıl konuşurum bir baba olarak? Sadece onların anlattıklarını üzülerek dinlerim. O zaman herkes eteklerindeki taşları döksün.