Yıllar sonra birlikte seslendirdiler!

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Geçtiğimiz haftalarda Ayvalık'a tatile giden şarkıcı İbrahim Tatlıses, meslektaşı ve yakın arkadaşı Hülya Avşar'ı ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Yemek yemek için bir balıkçıya giden ikili, yıllar sonra birlikte Tatlıses'in 'Haydi Söyle' şarkısını seslendirdi.

O anları videoya çeken İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından, "Dünyalar güzeli Hülya Avşar'ı Ayvalık'ta ziyarete gittim. Sağ olsun bizi bir karşılaması var... Bize balık ikram etti." sözleriyle paylaştı.

Gönderisinde, Avşar'ın kendisini sık sık arayıp, hal hatır sorduğunu belirten Tatlıses, daha sonra arkadaşını şu sözlerle övdü:

Hülya Hanım lütfen beni haftanın beş günü rahatsız etmeyin. Yav sen nasıl bir insansın, sen nasıl bir dostsun haftanın beş günü "İbo'cuğum nasılsın, iyi misin, sağlığın yerinde mi?" der mi? Bir insan, o biri de "Hülya Avşar" der kardeşim. İşte Hülya Avşar böyle bir insan... Tanımadıysanız tanıyın. Ben dersem doğrudur. Çünkü bana inancınızı biliyorum.

Hülya Avşar da İbrahim Tatlıses'in paylaşımına, "İbo can." yazarak, siyah kalp emojisi ekledi.