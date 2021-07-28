"ÇOK ÜZÜLDÜM"

Öte yandan İbrahim Tatlıses, 2013 yılında Bodrum'da lahmacun ve ayrandan oluşan mönünün 64 liraya satılmasına tepki göstermişti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tatlıses, "Bugün haberlerde lahmacunla ilgili haber gördüm çok üzüldüm. Bir lahmacun ve ayran 64 liraymış! Ayıptır ya, nerede bu yağın bolluğu, Bodrum'da mı? Şahsen ben 50 senedir lahmacun ve ciğer, 30 senedir çiğ köftenin içinde yoğruldum. Ben 'en iyi bilirim' demiyorum ama bilirim. Baba mesleğim! Soğanını yıkayıp acısını alacaksın ki mideyi yakmasın. İsotun kilosunu 5-7 liraya almayacaksın. Onun tadı isot, et, soğan ve hamur... Bu iş öyle kolay değil! 64 liraya lahmacunu bana kimse yediremez! Zaten ona verecek 64 liram da yok. Merak etme Bodrum geliyorum. Yalnız insanları uyandırmak istiyorum. Piyasada 1 lira 80 kuruşa lahmacun var. Kemiksiz etin kilosu 28 lira nasıl olacak?" diye yazmıştı.