68 yaşındaki İbrahim Tatlıses, sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyledi.

Tatlıses ayrıca, "Bu müjdeyi de vereyim. 'İbo Show' yakında başlayabilir. Millet çok istiyor, 'otursan yeter' diyorlar. Ben de bunan inandım. Oturmayacağım, şarkı da söyleyeceğim. Çünkü felç sadece elime-ayağıma geldi, sesimde felç yok" ifadelerini kullandı.