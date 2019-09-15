Instagram üzerinden 'Bir süredir kafasına takıldığını' söylediği konuyla ilgili bir açıklama yapan Kalben, Haydi Söyle’yi ilk kez ‘bir oğlanı tavlamak için’ söylediğini ve bir ‘uzlaşma şarkısı’ olarak ilk albümüne de girdiğini belirterek, “Şarkının sahibi düşünülünce ben gözlüklü feminist olduğumdan bir çelişki doğuyor.

"Kararlarımda kendime ‘büyüklerim’ kadar güvenmedim diye; yazdığım şarkıların önüne geçti diye, beni kitlelere tanıtırken hep yapmam gereken bir harekete, göreve döndü diye; yediden yetmişe herkesi yakalamak için daha iyisini kendim yazamadım diye; bir cover ile ‘kavırdan başka nesi var yeaa?’ dendi diye insanca kibirlendim, dargınlaştım ve sonunda öfkelenmeye başladım.