Kızıyla birlikte akşam yemeğine çıkan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Tatlıses, fotoğrafın altına şu notu yazdı: “Bodrum, Yalıkavak Marina Köşebaşı’ndayım. Kızım Melek’le şimdi kuşbaşı yiyeceğiz. Harbi kuzu etinden.”

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