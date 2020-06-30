Ünlü türkücü, geçtiğimiz ağustos ayında sevgilisi ve eski eşiyle aynı masada olduğu bir fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü:



“Önüm arkam, sağım solum emniyette. İkisinin isminde de güller var; Ayşegül & Gülçin Hanımlar... Ayşegül Hanım Elif Ada’mın annesi, Gülçin Hanım da yardımcım. Sırtım yere gelmez.”