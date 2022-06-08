"ALLAH ONLARI BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN!"

Twitter'dan sitem dolu bir mesaj yayınlayan 70 yaşındaki sanatçı, "İzmir'de 'Çekirdek bir ailem var' dedim. Ailemin içine ettiler... O çekirdek aileyi büyütecektim! Bu saatten sonra kime hesap vereceğim Allah'tan başka? Kimseye... Yapacağımı yapmışım herkesin yaşamı, hayatı garantide! Kim sebep olduysa Allah da onları bildiği gibi yapsın, hakkımı helal etmiyorum!" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses'in, bu mesajı kimin için yazdığı ise merak konusu oldu.