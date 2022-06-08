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İbrahim Tatlıses isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum! - Magazin Haberleri

İbrahim Tatlıses isyan etti: Çekirdek ailemi dağıttılar!

Geçtiğimiz aylarda aile fertlerine "Hastayım, kimse yanımda yok!" sözleriyle sitem eden İbrahim Tatlıses'ten bir tepki daha geldi. "Çekirdek ailemi dağıttılar!" diyen ünlü türkücü, "Allah da onları bildiği gibi yapsın, hakkımı helal etmiyorum!" ifadelerini kullandı

08.06.2022 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Daha önce aile fertlerine "Ailem yanımda mı? Yok! Hastayım, tek başımayım. Kimse yanımda mı? Yok!" diyen Tatlıses, isyan etti. 

  • "ALLAH ONLARI BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN!"

    Twitter'dan sitem dolu bir mesaj yayınlayan 70 yaşındaki sanatçı, "İzmir'de 'Çekirdek bir ailem var' dedim. Ailemin içine ettiler... O çekirdek aileyi büyütecektim! Bu saatten sonra kime hesap vereceğim Allah'tan başka? Kimseye... Yapacağımı yapmışım herkesin yaşamı, hayatı garantide! Kim sebep olduysa Allah da onları bildiği gibi yapsın, hakkımı helal etmiyorum!" ifadelerini kullandı.

    İbrahim Tatlıses'in, bu mesajı kimin için yazdığı ise merak konusu oldu.

  • OĞLUNU YOK SAYMIŞTI

    Öte yandan bir süredir büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile arası bozuk olan İbrahim Tatlıses, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekmişti. Kızı Gülşen ile çekildiği fotoğrafını yayınlayan ünlü türkücü, oğlunu yok saymıştı.

    Tatlıses, gönderisinde "Bu benim Gülşen'im, kimseyle kavga etmez. Bir de Gülden'im var babası hep duasındadır. Artı bir de Melek'im var o da babasının doktoruyla ilaçlarıyla uğraşır. Bir de Elif'im var ki sormayın! 'Nasılsın baba?', 'Süperim kızım.', 'Ben de süperim baba.' deyip bitiriyor beni. Bir de Dilan var ki keşke erkek olsaydı. İdo'daki edep ve saygı da herkese örnek olacak boyuttadır. Bunların duası bana yeter de artar bile. Allah bunları bana çok görmesin." ifadelerine yer vermişti.

    Paylaşımında tek tek çocuklarından bahseden İbrahim Tatlıses'in, büyük oğlu Ahmet Tatlıses'in adını geçirmemesi dikkatlerden kaçmamıştı.

  • "KİMSEYE HESAP VERMEYECEĞİM!"

    İbrahim Tatlıses ayrıca "Bu saatten sonra kimseye hesap veremem, vereceğimi verdim. Çocuklarımın geleceklerini garantiledim. Kimseye sorumlu değilim. Kafamı dinlemek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

  • "BİR GÜN GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALABİLİRSİN"

    Ünlü türkücünün sitem dolu sözlerine, eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses cevap vermişti.

    Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Sara, gönderisinde "Üstünden geçtiğin köprüleri sakın yıkma, bir gün geri dönmek zorunda kalabilirsin." ifadelerini kullanmıştı.

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