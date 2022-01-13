"NANKÖR" GÖNDERMESİ!

Manidar bir mesaj yayınlayan İbrahim Tatlıses, Twitter hesabından, "Bazıları da vardır ki hiçbir şey yaşatmamışsa onları ne yapacaksın mesela? Ya hepten sileceksin ya da hiç anmayacaksın! Çünkü onlar anılmaya bile değmezler. İşte Allah insanları onlardan etmesin, hele nankör hiç etmesin!" ifadelerini paylaştı.

Türkücünün bu sözleri, "Gülçin Karakaya'ya gönderme yapıyor." şeklinde yorumlandı.