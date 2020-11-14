Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İbrahim Tatlıses, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tatlıses, 2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonrasında yaşadığı zor dönem ve şarkı söyleyebilmesi ile ilgil açıklamalarda bulundu.
Sesiyle ilgili yöneltilen soruya, “Söylüyor muyum söylüyorum ama biraz bu tembelleşmiş ya onu çalıştırmaya başladım. Çalışan demir pas tutmaz derler ya bu pas tutmuş. Çünkü ben istediğim nameleri yapamıyorum. İnsanların beklediği nameleri yapamam. Name meraklısıyım ben tuzu biberi koymazsan olmaz illa içinde isot olacak. Ebru Gündeş bir gün bana dedi ki; mutlaka çalıştıracaksın. Niye dedim çünkü çalışmayan demir pas tutar dedi. Bir futbolcu 6 ay oynamazsa ne olur top koşturabilir mi bu da ona benziyor. Bir futbolcu 35 yaşına kadar oynayabilir ama şarkıcı 75 yaşına kadar söyler. Benimde 10 senem var” dedi.
İbrahim Tatlıses, yaşadığı silahlı saldırı sonrası dostları ile yaşadığı kırgınlar hakkında, “Diyorlar ya sen benim kankamsın ne kanka ayağı kanka manka yok. Birini arıyorum, 'acaba para mı isteyecek?' Ben kimseden para istedim mi, istemem ölümde çıksa istemem aç da kalsam istemem herkes benden istiyor. Çalışmıyorum yine istiyorlar. Ama bazı dostlarıma kırılmışım” şeklinde konuştu.
Muhabirlerin, “Maddi zorluk çektiniz mi bu dönemde?” Tatlıses, “Yok çünkü biriktirirdim. İyi çekersen iyi biçersin ben iyi ektim” dedi.
Tatlıses, mallarına haciz koyulması ile ilgili, “Ama bir şeye üzülüyorum. Benim telif haklarıma el koymuşlar haksız yere ayıp denen bir şey var bu adam bu hale düşmüş bana namusuma şerefime ben dostumun malına şey koy diyen ilk adam hacizi onlar koydular. Ama ölüp gitti şimdi ne olacak” şeklide konuştu.
Tatlıses sohbet sırasında zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.
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