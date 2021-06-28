Selin Şekerci ile kendisi gibi oyuncu olan İbrahim Selim hakkında 'aşk' iddiası ortaya atıldı. Magazin D'nin haberine göre; çift, yeni bir birlikteliğe yelken açtı. İkilinin, yaklaşık bir aydır birlikte olduğu ve ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih ettiği konuşuluyor.
"BİRBİRİMİZİ ÖZLEMİŞİZ"
Nisan ayında İbrahim Selim'in sunduğu programa konuk olan oyuncu, bu fotoğrafı Instagram'dan, "Birbirimizi özlemişiz" ifadeleriyle paylaşmıştı.
"YİNE Mİ SEN GELDİN!"
'İbrahim Selim ile Bu Gece'de samimi açıklamalarda bulunan Selin Şekerci, hakkında bilinmeyenleri de anlatmıştı.
Sektöre çok erken yaşta girdiğini anlatan Selin Şekerci, oyunculuk yaparken bir yandan da konservatuvara hazırlandığını ve her sene 9 Eylül Üniversitesi'nin sınavlarına girdiğini ifade etmişti.
Ünlü oyuncu, yetenek sınavı jüri üyelerinin kendisine "Yine mi sen geldin!" dediklerini dile getirmişti.
"ISRARLA SINAVLARA GİRİYORDUM"
31 yaşındaki Şekerci, "Her sene ısrarla giriyordum sınavlara. Hatta hiç unutmam bir jüri üyesinin, 'O zaten dizilerde oynuyor, gitsin televizyona iş yapsın. Onda tiyatro enerjisi yok' dediğini duymuştum. Sonra o jüri üyesi benim oynadığım bir dizi için seçmelere girdi. Başka bir şey söylememe gerek yok bence" sözleriyle kahkahalara boğmuştu.
"GERİ DÖNÜŞLER ÇOK GÜZEL OLDU"
Yeni diziyle ekranlara dönen Selin Şekerci, ilk defa dijital bir platforma iş yapmış olmanın deneyimini ise şu sözlerle anlatmıştı:
Ana akıma iş yapmaktan çok daha keyifliydi kesinlikle. Hani 'Sabah olsa da sete gitsem' diye düşündürtüyordu ve sete gitmeyi özletiyordu bana. Ana akımda buna fırsatımızın bile olmadığı bir tempo oluyor ne yazık ki. Set gecenin üçünde bitiyor, sabahın yedisinde yeniden set oluyordu ana akıma yaptığımız işlerde.
Bunun yanında insanlardan aldığımız geri dönüşler de çok güzel oldu. 'Böyle bir şey izlemeye ihtiyacımız vardı' diyorlar mesela. En kıymetli yorum da bu oluyor. Sonuçta bizim işimiz insan hikayesi her şeyiyle. Hem günahıyla, hem sevabıyla... İnsanlar da bunu özlemiş, onu görüyorum gelen geri dönüşlerden...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!