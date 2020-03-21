İbrahim Kalın'dan Aşık Veysel'in anısına

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, büyük halk ozanı Aşık Veysel'in 47. ölüm yıl dönümü için stüdyoya girerek "Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz" isimli türküyü seslendirdi.

Büyük ozana ait türkü için bir de video klip hazırlandı. Klipte bağlama çalıp türküyü seslendirirken görünen Kalın'a Aşık Veysel'in görüntüleri de eşlik etti.

Kalın, "Kültür dünyamızın en büyük miraslarından, türküleri her yüzyılda yaşayacak ve yaşatılacak olan değerli halk ozanımız Aşık Veysel'i ölüm yıl dönümünde en sevilen eserlerinden biri ile anmak ve tüm sevenlerine armağan etmek istedim. Büyük ozanımızı rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.