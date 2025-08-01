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        Haberler Spor Futbol İbrahim Hacıosmanoğlu: Türkiye'de şampiyon olmak kimseyi doyurmuyor - Futbol Haberleri

        İbrahim Hacıosmanoğlu: Türkiye'de şampiyon olmak kimseyi doyurmuyor

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında RAMS Başakşehir-Cherno More maçının ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de şampiyon olmak kimseyi doyurmuyor. Avrupa'da başarılı olmadıktan sonra oynadığınız futbolun bir anlamı kalmıyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 00:31 Güncelleme: 01.08.2025 - 00:32
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        "Türkiye'de şampiyon olmak kimseyi doyurmuyor"
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        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Başakşehir'in Bulgar ekibi Cherno More'yi 4-0 mağlup ederek tur atladığı maçın ardından TRT Spor'a konuştu.

        BAŞAKŞEHİR'E ÖVGÜ

        Başakşehir'in hırslı ve istekli oyununu öven Hacıosmanoğlu, Avrupa arenasındaki başarıların Türk futbolu için kaçınılmaz bir hedef olduğunu vurguladı.

        "Başakşehir risk almadan değil, hırslı oynadı. İlk 45 dakika çok etkileyiciydi, bu oyun Norveç'te de oynanırsa ben turu geçeceklerine inanıyorum," diyen Hacıosmanoğlu, Başakşehir Başkanı'nın "zor kura" sözlerine de açıklık getirerek, "Onun kastettiği rakip değil, sentetik çimde oynamalarıydı," dedi.

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        "TÜRKİYE'DE ŞAMPİYON OLMANIN ARTIK BİR CAZİBESİ YOK"

        Yeni transferlerin de yolda olduğunu belirten Hacıosmanoğlu, Avrupa başarılarının Türk kulüpleri için artık bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti:

        "Türkiye'de ne yaparsanız yapın isterseniz üst üste on sefer şampiyon olun Avrupa'da başarılı olmadıktan sonra oynadığınız futbolun bir anlamı kalmıyor. Özellikle büyük takımlar için Türkiye'de şampiyon olmanın artık bir cazibesi yok."

        "TÜRKİYE'DE ŞAMPİYON OLMANIN MADDİYATI KİMSEYİ DOYURMUYOR"

        Süper Lig takımlarının yüksek bütçelerle Avrupa'da başarılı olmaları gerektiğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Ligde şampiyon olamayan takımların da bu bütçelerle artık Avrupa'da iyi işler yapmaları lazım. Rekabeti Avrupa'ya taşımak gerekiyor. Türkiye'de şampiyon olduktan sonra bunun maneviyatı insanları doyuruyor, maddiyatı hiç kimseyi doyurmuyor. Bütün bir sezonda kazandığınız para bir futbolcunun parası etmiyor." dedi.

        Avrupa maçlarının Türk futbolunun gelişimi açısından kritik olduğunu vurgulayan TFF Başkanı, "Bu harcamalarla, bu bütçelerle artık Türkiye'nin sınırlarını başarı olarak da aşmamız gerekiyor," ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

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