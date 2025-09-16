T&uuml;rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bug&uuml;n memleketi Trabzon&rsquo;da &ccedil;eşitli ziyaretlerde bulundu. Hacıosmanoğlu&rsquo;nun programı hem futbol camiasında hem de şehir halkında merak uyandırdı. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, sabah saatlerinde Of il&ccedil;esine ge&ccedil;erek yakın dostlarıyla bir araya geldi. Burada yapılan g&ouml;r&uuml;şmelerin ardından Trabzon&rsquo;da halkla sohbet eden ve Trabzonspor taraftarlarının taleplerini dinleyen Hacıosmanoğlu&rsquo;nun akşam saatlerinde Ankara&rsquo;ya d&ouml;nmesi bekleniyor.