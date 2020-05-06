İbrahim Gökçek: Grup Yorum üyesinin ölüm orucuna ara verdiği açıklandı

Grup Yorum üyeleri, bas gitarcıları İbrahim Gökçek'in 323. gününde ölüm orucuna ara verdiğini açıkladı.
Grup üyeleri yaptıkları açıklamada, "Direnişimiz siyasi bir zafere ulaşmıştır. Bütün dünya bu direnişi duydu. Siyasi bir zafer kazandık, şu an olumlu görüşmeler de yapılıyor. Bugün konser başvurusu da yapılıyor ve olumlu yanıtlanacağını umuyoruz" dedi.
BBC Türkçe'ye konuşan Grup Yorum'un üyelerinden biri, İbrahim Gökçek'in kendi isteği ile hastaneye kaldırıldığını ve tedavi edileceğini söyledi.
İbrahim Gökçek'in babası Ahmet Gökçek dün BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'na seslenmiş, oğlunun taleplerinin yerine getirilmesini istemişti.
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur Fincancı İbrahim Gökçek'le ilgili sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.
Grup Yorum'un yedi üyesi, 2016 Kasım ayında İstanbul'da, İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen bir polis operasyonu sırasında "polise mukavemet, hakaret ve terör örgütü üyesi olma" suçlamalarıyla önce gözaltına alındı ardından da tutuklandı.
"Terör örgütü üyesi" iddiasıyla tutuklanan müzisyenlerden Helin Bölek, Bahar Kurt, Barış Yüksel, İbrahim Gökçek ve Ali Aracı cezaevinden yaptıkları bir açıklama ile yaşadıkları baskılar, uygulanan konser yasakları, kültür merkezlerine yapılan baskınların son bulması için 17 Mayıs 2019 tarihinde "süresiz ve dönüşümsüz" açlık grevine başladıklarını duyurdu.
20 Kasım 2019 tarihinde tahliye edilen Helin Bölek ve Bahar Kurt, açlık grevine devam etti.
Silivri 9 No'lu Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ise 201. gününden itibaren açlık grevini ölüm orucuna çevirdiğini duyurdu. Gökçek, 24 Şubat 2020 tarihinde Adli Tıp Kurumu'nun verdiği "cezaevinde kalamaz" raporu üzerine tahliye oldu.
Helin Bölek ve İbrahim Gökçek, taleplerin yerine getirilmediğini söyleyerek ölüm orucunu sürdüreceklerini açıkladı. Helin Bölek ise 3 Nisan'da eyleminin 288'inci günde hayatını kaybetti.
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