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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe İbrahim Ertin toprağa verildi - Göztepe Haberleri

        İbrahim Ertin toprağa verildi

        Hayatını kaybeden Göztepe'nin eski futbolcularından İbrahim Ertin'in (74) cenazesi, Aydın'ın İncirliova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 16:32 Güncelleme: 21.04.2025 - 16:32
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        İbrahim Ertin toprağa verildi!
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        Göztepe'nin 74 yaşında hayatını kaybeden eski futbolcusu İbrahim Erten, Aydın'ın İncirliova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Çarşı Camisi'ndeki cenaze namazı öncesi Ertin'in çocukları Kemal ve Yiğit Ertin, taziyeleri kabul etti.

        Tabutun üzerine İbrahim Ertin'in futbola ilk başladığı İncirliova Belediyespor'un forması bırakıldı.

        Kılınan cenaze namazının ardından Ertin'in naaşı, ilçe mezarlığına defnedildi.

        Cenaze namazına Ertin'in yakınları, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

        Dün evinde kalp krizi geçiren İbrahim Ertin, kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Ertin, Göztepe formasıyla 1974-1975, 1975-1976 ve 1976-1977 sezonlarında mücadele etmişti.

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