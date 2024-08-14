İbrahim Çelikkol ile Ali'nin baba - oğul tatili
İbrahim Çelikkol, oğlu Ali ile tatile çıktı. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran oyuncu, sürat teknesinin çektiği şişme botun üzerinde oğlu ile geçirdiği eğlenceli anları yayımladı
Giriş: 14.08.2024 - 10:22 Güncelleme: 14.08.2024 - 10:22
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İbrahim Çelikkol, Mihre Mutlu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali ile tatile çıktı.
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Konumunu açıklamadığı bir tatil beldesinde oğlu Ali ile gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkaran İbrahim Çelikkol, o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.
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42 yaşındaki oyuncunun oğlu ile sürat teknesinin çektiği şişme botun üzerindeki eğlenceli anları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
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