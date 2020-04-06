"ALLAH HERKESE BU DUYGUYU YAŞATSIN"

Doğacak olan bebeğine Ali ismini vereceğini söyleyen Çelikkol, "Ali için tüm hazırlıklar tamamlandı. Heyecan içinde bekliyoruz. Çok güzel bir duygu. Allah herkese bu güzel duyguyu yaşatsın" demişti.