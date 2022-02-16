"CEM AĞABEY ÇOK GÜZEL YAPIYOR"

Senaryosunu kendi yazdığı son komedi filminin yönetmenliğini de üstleneceğini belirten İbrahim Büyükak, oyuncu kadrosunun henüz netleşmediğini söyledi.

Büyükak, muhabirlerin, "Komedi filmlerinde genellikle hep aynı isimlerin oynadığına yönelik bir anlayış var. Bunu katılıyor musunuz?" sorusuna, "Benim filmlerimde hep aynı değil. Sadece "Yol Arkadaşım"da Oğuzhan’ı oynatmıştık. Diğer filmlerde farklı isimler vardı. Çeşitliyorum yani. Siz bana oradan başka bir gönderme yapıyorsunuz. Konuyu Cem Yılmaz ağabeye getireceksiniz, anlıyorum. O tercih meselesi. Aynı kadro ile çalışma alışkanlığı olan yönetmenler, yazarlar da var. Cem ağabey de onu tercih ediyor. Bence çok güzel yapıyor." yanıtını verdi.