Müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaşan İbrahim Büyükak, "Oğlumuz 'Aslan Oktay' dün akşam dünyaya geldi. Kendisinin de, annesinin de sağlığı iyi çok şükür. Güzel dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Canımız oğlumuz seni çok seviyoruz." dedi.

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