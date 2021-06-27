"OĞLUMUZLA İLK SELFIE'MİZ"



İkili, bebeklerinin cinsiyetini de Instagram'dan açıklamış ve "Oğlumuzla ilk selfie'miz" sözlerini paylaşmıştı.



Ünlü çifte, Berkay ve Murat Dalkılıç başta olmak üzere pek çok isimden tebrik mesajı gelmişti.