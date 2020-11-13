"İÇİME KAPANIK BİR İNSANDIM"

37 yaşındaki oyuncu, yeni projesinde kendi hayatından kesitler taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

25-26 yaşına kadar ailemin yanında kaldım. İçime kapanık bir insandım sonra bir açıldım daha da durduramadılar beni. "Çok açıldın birazcık kapan" dediler. Öğrenci evi duygusunu yaşayamadım onu da yazdım. İstanbul'a gelirken çok zorlandım.

İlk kez askerde yatağımı toplamıştım o kadar el bebek gül bebek büyüdüm aile yanında. İstanbul'a geldiğimde elektrik ve su faturası geldi nereye, nasıl yatıracağımı bilmiyordum.