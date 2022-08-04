İBO SHOW YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Her Cumartesi birbirinden özel konuklarıyla izleyiciye müzik ziyafeti sunan İbo Show'un yeni sezonda ekranda olmayacağı iddia edildi. Son zamanlarda hakkında çarpıcı iddiaların magazin gündeminde yer aldığı İbrahim Tatlıses için Star TV'den yayını kaldırma kararı çıktı. İddialara göre İbo Show'un yayından kaldırılma nedeni Tatlıses'in eski eşi hakkında kullandığı sözler. Yapım şirketi ve İbrahim Tatlıses'ten henüz konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi.