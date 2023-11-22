İbn-i Sina'nın bin yıllık şifa kaynağı! Alzheimer riskini azaltıyor, kalp sağlığını destekliyor!

ŞALGAM ZARARI VAR MI?

Şalgam, fazla tüketildiğinde hazımsızlık veya şişkinlik gibi sindirim problemleri yaratabilir. Böbrek ve tiroid sorunları olan kişiler için zararlı olabilir. Ayrıca şalgam suyu yüksek oranda tuz içerdiği için hamilelikte tüketmek sakıncalı olabilir.