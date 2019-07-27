Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı şirketlerin yönetim kurulları, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısı üzerine, 26 Ağustos 2019 tarihinde olağanüstü toplanacak.



Belediye şirketi veya belediye iştiraki olarak da tanımlanan Belediye İktisadi Teşekkülleri (BİT),tekrarlanan yerel seçimin ardından kamuoyu gündemine yoğun olarak yer aldı. Özellik İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, seçimden sonra eski yönetim kurulu üyelerinin istifalarına yönelik eliştirileri tartışma konusu oldu. Eleştirilerin ardından yönetim kurulları istifa eden belediye şirketlerinden, yeni yönetim kurullarını belirlemek üzere 26 Ağustos tarihinde olağanüstü toplantı kararı çıktı. İBB’ye bağlı 28 şirketin olağanüstü toplantı ile ilgili olarak duyuru kararları Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmaya başlandı.

İBB’nin iştiraklerinden olan Halk Ekmek A.Ş.’nin karar ilanında şu ifadeler yer aldı: "Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulunun, 26.08.2019 Pazartesi günü, Bakırköy/İstanbul adresindeki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü toplantı salonunda, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya çağırılmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir." Kararda ayrıca, şirket pay sahibi İBB’nin, 4 Temmuz 2019’da şirkete gönderdiği ihbarnamede, genel kurulun olağanüstü toplantıya davet edilmesinin talep edildiği de vurgulandı. İBB şirketlerinin bir çoğunun ilanı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmasın karşın, halen ilanı yayımlanmamış şirketler de bulunuyor.

Toplantının gündem maddeleri özetle şöyle: Toplantı başkanının seçilmesi, yönetim kurulu üye değişikliklerinin genel kurulunun onayına sunulması, yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi, şirketin kar dağıtımının ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerinin görüşülmesi, yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi.



23.07.2004 tarih ve 24431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26.maddesine göre, Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabiliyor. Ayrı bir tüzel kişiliğe ve bütçeye sahip, yarı ticari nitelikte, ancak yerel yönetime bağlı ve yerel yönetimin genel denetimi altında çalışan özel amaçlı bu kuruluşlar aracılığıyla bir çok hizmet yürütülüyor.

İBB’nin neredeyse sermayesinin tamamına sahip olduğu 28 şirketi bulunuyor. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İ.D.T.M.A.Ş.) ile Şişli Kültür A.Ş.’de küçük hissedar olarak yer alıyor. İşte o 28 şirket: Ağaç ve Peyzaj A.Ş., Belbim A.Ş., Beltur A.Ş., Bimtaş, Boğaziçi Yönetim A.Ş., Güven Su A.Ş., Hamidiye A.Ş., İgdaş, İsbak A.Ş., İsfalt A.Ş., İspark A.Ş., Enerji A.Ş., İstanbul İmar İnşaat A.Ş., Halk Ekmek A.Ş., Şehir Hatları A.Ş., İstaç A.Ş., İston A.Ş., İsttelkom A.Ş., İstgüven A.Ş., İsyön A.Ş., Kiptaş A.Ş., Kültür A.Ş., Medya A.Ş., Metro İstanbul A.Ş., Otobüs A.Ş., İsper A.Ş., Spor İstanbul A.Ş., Ugetam A.Ş.